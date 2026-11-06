Diputación de Sevilla invierte 5 millones en prevención de inundaciones en 11 municipios

La Diputación de Sevilla asigna más de 5 millones de euros para ayudas a 11 municipios pequeños con el fin de mejorar la gestión del agua y prevenir inundaciones futuras.

La Diputación de Sevilla ha formalizado recientemente la entrega de resoluciones definitivas de ayudas a los ayuntamientos de once localidades de la provincia, todas ellas con menos de 5.000 habitantes. Este acto oficial busca financiar proyectos específicos de control y prevención de inundaciones en sus respectivos términos municipales, una medida clave para garantizar la seguridad de sus vecinos ante fenómenos meteorológicos adversos.

Respaldo financiero para pequeñas localidades

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha presidido la entrega de estas ayudas junto al diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, y los alcaldes de las localidades beneficiarias. Juntos suman alrededor de 28.000 habitantes en total, una cifra que justifica la necesidad de apoyo externo para gestionar infraestructuras críticas. La institución provincial destina a la financiación de estas actuaciones más de 5 millones de euros, superando ampliamente el presupuesto inicial de dos millones de euros.

Also read Ayuntamiento de Sevilla renueva pavimentos en distritos Cerro y Amate

Las cantidades otorgadas a cada municipio varían significativamente, con ayudas que van desde los 191.000 euros hasta los 500.000 euros. Esta ampliación presupuestaria fue necesaria para dar respuesta a todos los proyectos presentados, demostrando el compromiso de la institución con las realidades locales. Javier Fernández subrayó que, sin este apoyo institucional, muchas de estas localidades no podrían afrontar inversiones tan cuantiosas de manera autónoma.

Localidades prioritarias en la lucha contra el agua

Las once localidades beneficiarias de esta convocatoria son San Nicolás del Puerto, El Ronquillo, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, Pruna, Marinaleda, Martín de la Jara, La Puebla de los Infantes, Badolatosa, Lantejuela y Cazalla de la Sierra. El presidente de la Diputación de Sevilla felicitó a los técnicos y responsables del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, dirigida por Gonzalo Domínguez, por la eficiente gestión de esta convocatoria.

Advertisement

Este programa se suma a otra iniciativa anterior dirigida a municipios de hasta 20.000 habitantes, pero con un enfoque específico en las localidades más pequeñas. Javier Fernández recordó que estos municipios requieren inversiones elevadas para este tipo de proyectos, pero cuentan con menos recursos propios para afrontarlas. Su objetivo es abordar problemas que seguramente estos municipios por sí solos no podrían abordar, asegurando así la equidad territorial.

Compromiso de igualdad de derechos y servicios

La administración provincial ha puesto el acento en la necesidad de que todos los ciudadanos de Sevilla, independientemente de su lugar de residencia, tengan los mismos derechos, posibilidades y oportunidades. Javier Fernández pidió a los alcaldes y alcaldes que trasladaran a sus vecinos el compromiso de que la Diputación de Sevilla va a seguir estando al lado de los pueblos. Busca asegurar una calidad de vida que permita a los residentes continuar viviendo en estos maravillosos pueblos.

Las subvenciones del Área de Servicios Públicos Supramunicipales se enmarcan en las políticas de cooperación municipal de la Diputación de Sevilla. Estas iniciativas buscan mejorar las infraestructuras de la provincia y aumentar su capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos, como las inundaciones recurrentes. El objetivo final es actuar sobre el origen de estos episodios climáticos y evitar que vuelvan a repetirse.

Intervenciones técnicas y mejoras específicas

Los proyectos aprobados responden a las necesidades específicas de cada localidad y abarcan desde la mejora de redes de saneamiento hasta la protección frente a escorrentías. Entre las intervenciones previstas figura la mejora del saneamiento en San Nicolás del Puerto y la pavimentación de la calle Las Piletas de El Ronquillo, dañada por inundaciones anteriores. En El Pedroso, se ejecutarán actuaciones de protección frente a inundaciones en las cuencas noreste y noroeste.

Advertisement

En otras localidades, los fondos se destinarán a infraestructuras de recogida y evacuación de aguas. Es el caso del saneamiento de la calle Mallayegas en Pruna, la mejora de redes de drenaje urbano en la avenida de la Libertad en Marinaleda, y la construcción de un colector de aguas pluviales en Martín de la Jara mediante una tubería de hormigón armado de 1.600 mm. Estas obras buscan prevenir daños futuros de manera estructurada.

Próximos pasos para la ejecución de las obras

Una vez recibidas las resoluciones, los ayuntamientos deben licitar los proyectos para ejecutar las obras, un proceso en el que el presidente ofreció el apoyo de los técnicos de la institución. Las intervenciones incluyen también la mejora de infraestructuras frente a inundaciones y el encauzamiento de escorrentías en La Puebla de los Infantes. Asimismo, se financiará la primera fase de actuaciones de control y prevención en Badolatosa.

La administración continúa su trabajo para asegurar que los recursos lleguen a los puntos críticos. Se financiará el refuerzo del drenaje urbano en la avenida Manuel España Gil de Lantejuela y actuaciones en el embovedado de saneamiento de Cazalla de la Sierra. Este plan integral demuestra la capacidad de la Diputación de Sevilla para adaptar sus políticas de cooperación a las necesidades cambiantes del territorio y sus habitantes.