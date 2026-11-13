Diputación de Sevilla impulsa programa Agente Tutor para proteger a menores

La Diputación de Sevilla organiza jornadas formativas en Osuna, Brenes y Umbrete sobre el programa Agente Tutor para reforzar la protección infantil y la prevención escolar.

La Diputación de Sevilla ha iniciado una serie de jornadas técnicas y formativas en la localidad de Osuna para difundir el programa Agente Tutor, una iniciativa clave para la protección de la infancia y la prevención del conflicto social en los entornos escolares y comunitarios. Este martes, la sesión se ha celebrado en el marco de la ronda provincial organizada por el Área de Cohesión Social e Igualdad junto a la Asociación Nacional de Agentes Tutores ( ANAT), con el objetivo de dotar a los ayuntamientos de herramientas eficaces para abordar situaciones de vulnerabilidad que afectan a niños, niñas y adolescentes.

Mecanismo del programa Agente Tutor

El Programa Agente Tutor funciona como un servicio especializado dentro de las Policías Locales, dedicado explícitamente a la promoción del respeto a los derechos de la infancia y su intervención se centra en la protección del menor y la prevención en el ámbito escolar. Esta figura actúa como un recurso complementario para apoyar a la comunidad educativa, operando en estrecha coordinación con los profesionales de la red de recursos municipales para garantizar una respuesta integral ante las problemáticas emergentes en los municipios.

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Aunque el programa se desarrolla a nivel local, lo que permite una adecuada adaptación a las necesidades concretas de cada municipio y una flexibilidad operativa, también presenta ciertas variabilidad en las funciones asignadas a los agentes tutores, principios de intervención y metodologías. Esta descentralización, si bien facilita la adaptación, representa una contrapartida que puede ralentizar su evolución general y la superación de dificultades estructurales comunes a todas las corporaciones locales implicadas en la iniciativa.

Perspectivas de actores y responsabilidades

Durante la sesión técnica en Osuna han participado figuras clave como Nuria Clavillo, coordinadora del Área Territorial Sevilla Este de la Diputación de Sevilla, y Mª Carmen Berraquero, delegada municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Osuna, quienes han destacado la importancia de articular una respuesta comunitaria cohesionada. Además, Diego Díaz, vocal en Andalucía de la Asociación Nacional de Agentes Tutores (ANAT), ha expuesto ante responsables municipales de Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales, jefaturas de Policía Local y representantes de la comunidad educativa el funcionamiento y los beneficios de integrar esta figura especializada en los cuerpos de seguridad municipal.

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Diego Díaz ha desgranado las competencias y la metodología de trabajo del Agente Tutor, subrayando su vocación eminentemente preventiva, mediadora y de acompañamiento ante problemáticas críticas como el absentismo, el acoso escolar, el ciberbullying, las adicciones o el uso inadecuado de las pantallas. Su intervención siempre ocurre de manera coordinada con el entorno familiar y educativo antes de que los conflictos deriven en situaciones de riesgo mayor, asegurando así una intervención temprana y efectiva que proteja a los menores de posibles daños.

Impacto real y cronograma provincial

La sesión técnica de Osuna da continuidad al ciclo provincial iniciado el pasado 5 de noviembre en Las Cabezas de San Juan, dentro del Área Territorial Sur, y se completará en los próximos días con las jornadas fijadas para el 12 de noviembre en Brenes (Área Territorial Norte) y el 17 de noviembre en Umbrete (Área Territorial Aljarafe). Este despliegue sistemático por toda la provincia permite a la Diputación de Sevilla facilitar a las corporaciones locales el conocimiento técnico y operativo necesario para evaluar la incorporación progresiva de agentes tutores en sus respectivas plantillas.

Con esta estrategia, la institución provincial busca reforzar la red de apoyo social y garantizar entornos seguros para la juventud en toda la provincia, respondiendo a las líneas estratégicas del Plan Provincial 2024-2027. La protección de la infancia requiere canales directos y permanentes de cooperación entre los servicios sociales de proximidad, los centros educativos y las fuerzas de seguridad local, creando así una malla de contención social que abarque toda la geografía de Sevilla y atienda las necesidades específicas de cada comunidad.