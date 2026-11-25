La Diputación de Sevilla conmemora el 25N con un minuto de silencio contra los 47 asesinatos de mujeres en 2026 y lanza una campaña contra la violencia vicaria.

La Diputación de Sevilla ha celebrado este miércoles, 25 de noviembre, un minuto de silencio en su sede provincial con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El acto, encabezado por el presidente de la institución, Javier Fernández, ha reunido a representantes de los grupos políticos y personal de la corporación para expresar su repulsa ante la cifra de 47 asesinatos de mujeres por violencia de género en España lo que va de 2026.

La institución ha trasladado su solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas, destacando especialmente a las dos sevillanas fallecidas: Ana, de La Campana, y Vanesa, de Mairena del Aljarafe. Durante la concentración, Javier Fernández ha señalado el gravísimo problema de machismo que sigue afectando a España y ha afirmado que en una democracia real y consolidada no se puede permitir continuar conviviendo con esta lacra social.

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Compromiso institucional contra la violencia de género

El presidente de la Diputación ha transmitido a la sociedad que se trata de una gran asignatura pendiente que requiere la prioridad de todas las Administraciones Públicas. Ha definido la violencia de género como la violencia que se practica contra las mujeres por el simple hecho de serlo, y ha criticado los intentos por camuflarla. Fernández ha subrayado que es un problema de todos y todas, por lo que debe convertirse en una política de Estado fundamental para la convivencia democrática.

En esta misma jornada conmemorativa, la institución provincial ha anunciado que el presidente Javier Fernández y la diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, asistirán a las manifestaciones convocadas en la capital. Estas marchas están organizadas por el movimiento asociativo y los colectivos de mujeres, con salidas programadas a las 18:30 horas en la Alameda de Hércules y a las 19:30 horas desde la Plaza San Francisco.

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Campaña contra la violencia vicaria y sus víctimas

El minuto de silencio se enmarca en la programación desplegada por la Diputación de Sevilla en torno al 25N, cuyo eje central es una campaña de sensibilización impulsada conjuntamente por las ocho diputaciones provinciales andaluzas. Bajo el lema Destruir lo que ella más quiere es violencia vicaria y el mensaje complementario La cara invisible de la violencia machista, la iniciativa busca alertar sobre la instrumentalización de los hijos e hijas para dañar y controlar a las mujeres.

La campaña, presentada el pasado lunes 23 de noviembre con la lectura del manifiesto conjunto por parte de la asesora jurídica Carmen Domínguez, apunta a favorecer la detección temprana de conductas cotidianas que a menudo pasan inadvertidas o se confunden con conflictos familiares. Andalucía registra datos alarmantes a principios de 2026, con más de 27.000 casos de violencia de género y más de 53.700 menores acompañando a sus madres en situaciones que requieren protección policial.

Red de atención y prevención territorial

Para dar respuesta a esta realidad en el territorio, especialmente en los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, el Área de Cohesión Social e Igualdad mantiene una red permanente de atención y prevención. El Servicio de Atención Psicológica Individualizada y Directa a mujeres y menores víctimas ha sido solicitado ya por 41 ayuntamientos en lo que va de año, habiendo atendido a 896 mujeres y menores durante este periodo.

Esta atención se complementa con la cesión durante todo el año de 30 carpas Puntos Violeta para eventos multitudinarios y la actualización jurídica continua a los equipos técnicos de los Puntos de Igualdad Municipal. Asimismo, se trabaja en la prevención juvenil a través de la difusión del cómic educativo ¿Lo hablamos? sobre relaciones sanas y el lanzamiento de 12 stickers con el teléfono de ayuda 016.

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Actividades de concienciación en municipios sevillanos

La estrategia incluye la activación de 305 actividades de concienciación en los pueblos sevillanos, gestionadas a través de los Puntos de Igualdad Municipal (PIM) y la Línea 4 de subvenciones provinciales. Esta amplia campaña conjunta de las diputaciones andaluzas busca visibilizar la violencia vicaria como la cara invisible de la violencia machista, asegurando que los recursos especializados lleguen eficazmente a las zonas de menor densidad de población.