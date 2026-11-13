Diputación de Cáceres impulsa residencia creativa textil en Arroyo de la Luz con proyecto RESOTEX

La Diputación de Cáceres y el proyecto RESOTEX unen a profesionales de España y Portugal en Arroyo de la Luz para fomentar la economía circular y la innovación textil sostenible con fondos europeos.

La Diputación de Cáceres ha impulsado la celebración de una Residencia Creativa Transfronteriza en el Hub Textil de Arroyo de la Luz. Este evento se enmarca dentro del proyecto europeo RESOTEX, que busca fortalecer la cooperación entre España y Portugal en el sector textil sostenible.

Colaboración técnica entre España y Portugal

Cuatro profesionales de España y Portugal participaron durante cinco días en jornadas de trabajo colaborativo. El objetivo principal fue experimentar con materiales locales y técnicas de sostenibilidad aplicadas a la creación textil. La iniciativa busca fomentar la economía circular y el 'upcycling', uniendo la tradición artesanal y textil con la innovación técnica entre Extremadura y Portugal.

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Infraestructura y maquinaria avanzada

Las instalaciones del Hub Textil cuentan con maquinaria de última generación puesta a disposición de profesionales, empresas y la comunidad educativa. Este recurso tecnológico tiene como finalidad generar oportunidades laborales y empleo rural en la comarca. Gutiérrez Morán subrayó que los fondos públicos y europeos deben traducirse en infraestructuras y oportunidades concretas para el territorio.

Recorrido y metodología de trabajo

Las participantes completaron tres jornadas en Arroyo de la Luz y dos en las localidades portuguesas de Covilhã y Fundão. Trabajaron con materias primas locales, experimentaron con fibras, tintes y técnicas de producción sostenible. Desarrollaron prototipos y piezas textiles con mentoría técnica, estableciendo un recorrido entre el RESOTEX Hub de Arroyo de la Luz, el Hub Creativo Portas do Sol en Covilhã y el Fab Lab Aldeias do Xisto en Fundão.

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Perspectivas de los responsables locales

El alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, sostiene que el centro recupera una tradición textil histórica e incorpora tecnología de vanguardia. Según su visión, esta infraestructura abre nichos de empleo y emprendimiento, además de ofrecer recursos valiosos para la comunidad educativa, empresas y asociaciones de la comarca. La iniciativa está impulsada por el Área de Desarrollo Sostenible y Turismo de la Diputación de Cáceres.

Impacto económico y futuro del proyecto

Esta primera residencia forma parte de las líneas de trabajo de RESOTEX, orientadas a favorecer el intercambio de conocimientos y la creación colaborativa. El programa incluyó sesiones de intercambio profesional, mentoría y acompañamiento técnico, finalizando con una presentación de los resultados. Se espera que estas acciones consoliden Extremadura como un polo de innovación textil con proyección internacional.