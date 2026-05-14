Dior y la meca del cine: un homenaje a la edad de oro de Hollywood

La colección Crucero 2027 de Dior, presentada en Los Ángeles, homenajea la edad de oro de Hollywood y se inspira en los secretos de la ciudad que se esconden en el Château Marmont, un hotel con tantos secretos de Hollywood que esconde entre sus muros.

El idilio entre Dior y la meca del cine no es precisamente un romance sorpresa. Ya lo dejó claro Marlene Dietrich con su legendario ultimátum: 'No Dior , No Dietrich!

'. Así que, para su colección Crucero 2027, Jonathan Anderson ha decidido cruzar el Atlántico y rendir un homenaje a esa edad de oro de Hollywood en la que se enraíza la casa desde sus inicios. Bajo la batuta del británico en su esperadísimo estreno crucero, los jardines del LACMA (Museo de Arte del Condado de Los Ángeles) se transformaron en un set de rodaje en el que realidad y fantasía apenas se distinguen.

Las invitaciones que se enviaron para este desfile Crucero 2027 de Dior en Los Ángeles, unas llaves de estilo retro sobre una reserva en el legendario Château Marmont, que tantos secretos de Hollywood esconde entre sus muros, ya nos advertían que estábamos a punto de abrir una puerta al pasado más glamuroso de la ciudad, ese que se idealiza en todo el mundo hasta nuestros tiempos y con el que sus residentes solo pueden soñar





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