Diocesanos en desacuerdo con Elizalde en Vitoria

La diócesis de Vitoria vive momentos de convulsión interna cuando se cumplen diez años de la llegada como obispo del navarro Juan Carlos Elizalde. En una carta firmada por los sacerdotes José Ignacio Oregi y Carlos Uriarte, se alude a un giro conservador en la Iglesia católica en el territorio y a prácticas de 'abuso de poder'. Además, también se han realizado críticas del secretario general de los socialistas alaveses y consejero del Gobierno vasco, Javier Hurtado, sobre los comentarios contra Pedro Sánchez en la homilía del 28 de abril con motivo de la fiesta de San Prudencio, el patrón de Álava.

La diócesis de Vitoria vive momentos de convulsión interna cuando se cumplen diez años de la llegada como obispo del navarro Juan Carlos Elizalde . En una misma semana, se ha conocido una carta firmada por los sacerdotes José Ignacio Oregi y Carlos Uriarte, en la que se alude a un giro conservador en la Iglesia católica en el territorio y a prácticas de ' abuso de poder '.

Además, también se han realizado críticas del secretario general de los socialistas alaveses y consejero del Gobierno vasco, Javier Hurtado, sobre los comentarios contra Pedro Sánchez en la homilía del 28 de abril con motivo de la fiesta de San Prudencio, el patrón de Álava. Según la carta, Elizalde lleva 'muy mal' las críticas y ha generado una comunidad eclesiástica 'dividida' al realizar nombramientos de párrocos 'extranjeros' y impidiendo que mujeres suban al altar a realizar algunos ritos propios de las eucaristías.

Fuentes del Obispado aseguran que los 52 firmantes de la carta 'no son mayoría' y que hay 224 sacerdotes adscritos a la diócesis. Desde la institución, se recalca que en 2016, cuando Elizalde tomó posesión, no había seminaristas en Vitoria y que ahora sí los hay, con dos vías de formación y un perfil 'kiko' en algunos casos. Desde la diócesis, se asume que están cayendo los feligresos católicos, pero 'no en la proporción' en que han descendido las vocaciones.

Desde que Elizalde es obispo, diez nuevos sacerdotes se han ordenado y hay dos docenas de seminaristas de golpe, repartidos en las dos 'escuelas'. En Radio Vitoria, Elizalde ha respondido directamente a sus críticos, entendiendo que 'es un ariete constante' y que 'no se integran' algunos sacerdotes. Según las fuentes consultadas, el obispo ha actuado cuando se han detectado porque 'la Iglesia es parte de la sociedad' y responde a sus cambios y evolución





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