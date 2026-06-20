Dinorah Figuera regresa a Venezuela para iniciar diálogo sobre transición democrática

La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, regresó a Caracas para reunirse con Jorge Rodríguez, abriendo la posibilidad de un diálogo político hacia una transición democrática en Venezuela, con el respaldo de Estados Unidos.

La crisis política en Venezuela ha dado un giro significativo con el regreso de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, a Caracas para reunirse con Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento actual y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Este encuentro, que tuvo lugar el jueves, marca la primera vez que Figuera pisa territorio venezolano desde su exilio en España en 2018. La reunión se produce casi seis meses después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos y el ascenso de Delcy Rodríguez como mandataria encargada. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, ha acogido con beneplácito este diálogo, que podría sentar las bases para una transición democrática en el país sudamericano.

Figuera, médica de profesión y sobreviviente de cáncer, ha sido una figura clave en la oposición venezolana, representando al movimiento liderado por Juan Guaidó entre 2019 y 2023. Su regreso y la reunión con el gobierno de Rodríguez representan un cambio copernicano en la relación entre el chavismo y Washington, que no se veía desde antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999.

La oposición venezolana, fragmentada y debilitada tras años de represión y exilio, ve en este diálogo una oportunidad para recuperar terreno político y presionar por reformas democráticas. Sin embargo, persisten dudas sobre la sinceridad del gobierno de Rodríguez, que aún mantiene el control del aparato estatal y las fuerzas armadas.

Figuera, quien fue elegida presidenta de la Asamblea Nacional en el exilio en enero de 2023, enfrenta órdenes de arresto en Venezuela por cargos de usurpación de funciones y traición a la patria, lo que añade una capa de complejidad a las negociaciones. La comunidad internacional observa con atención este proceso, que podría definir el futuro político de Venezuela.

Las conversaciones, según fuentes cercanas, abordan temas como la liberación de presos políticos, el levantamiento de sanciones y la celebración de elecciones libres. Figuera, en declaraciones a medios locales, expresó su esperanza de que este diálogo conduzca a una solución pacífica a la crisis, aunque reconoció que el camino será difícil. El gobierno de Rodríguez, por su parte, ha señalado su disposición al diálogo, pero sin ceder en lo que considera la legitimidad del chavismo.

La reunión de este jueves podría ser el primer paso hacia un acuerdo que ponga fin a la inestabilidad política en Venezuela, pero los analistas advierten que las diferencias son profundas y que el proceso podría prolongarse. Mientras tanto, la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, mantiene su presión sobre el gobierno de Rodríguez para que facilite una transición democrática.

Figuera, quien ha sido una crítica feroz del chavismo, se encuentra ahora en una posición delicada, negociando con aquellos que antes persiguieron a su movimiento. Su papel en este proceso será crucial, pero también controvertido, dado su pasado como parte del gobierno interino de Guaidó, que no logró materializar sus objetivos. El exilio y la persecución han marcado la vida de Figuera, quien perdió a varios colegas y amigos en la lucha contra la dictadura.

Sin embargo, su regreso a Caracas simboliza un rayo de esperanza para una oposición que busca reinventarse. Las próximas semanas serán determinantes para saber si este diálogo fructifica o si, por el contrario, se convierte en otro episodio de frustración en la larga crisis venezolana. La comunidad internacional, los venezolanos en el exilio y los que resisten dentro del país esperan que esta vez sea diferente.

Pero la historia reciente de Venezuela está llena de promesas incumplidas, y solo el tiempo dirá si esta nueva etapa marca un verdadero cambio o si, como otras antes, se desvanece en medio de la desconfianza y la polarización





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