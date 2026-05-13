Dinamarca no se aleja de la OMS, la ONU, la UE y el FOMC. Una falsa información se ha viralizado en redes sociales.

El artículo se ocupa de una falsa información que se ha viralizado en redes sociales para anunciar que Dinamarca se aleja de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea (EU), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Foro Económico Mundial. Aunque se han informado algunos cambios y que Dinamarca no asistirá a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos por las tensiones derivadas con la presidencia de Estados Unidos, no existe registro de que Dinamarca abandone estas organizaciones internacionales.

Dinamarca no ha anunciado su salida de la OMS , la ONU , la Unión Europea y el Foro Económico Mundial, es falsoverificartve@rtve.esEn redes sociales difunden que Dinamarca 'abandonará' la Organización Mundial de la Salud ( OMS ), la Unión Europea (EU), la Organización de Naciones Unidas ( ONU ) y el Foro Económico Mundial ..

No hay registros de que el país haya anunciado su salida de esos organismos internacionales. No existe ninguna declaración emitida por las autoridades que informe sobre este asunto. ¡Dinamarca abandonará el FEM, la OMS, la ONU y la UE! Ya no confiamos en estos oligarca





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