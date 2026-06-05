Dimon y Armstrong chocan por la ley de criptomonedas Clarity

El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, criticó duramente a Brian Armstrong de Coinbase y a la ley Clarity, mientras que Armstrong respondió con ironía. El proyecto de ley busca regular las criptomonedas en EE. UU., pero genera controversia entre la banca tradicional y el sector cripto.

Nueva YorkCNN - El enfrentamiento entre Jamie Dimon , CEO de JPMorgan Chase, y Brian Armstrong , CEO de Coinbase , ha escalado a niveles públicos en medio del debate legislativo sobre la regulación de criptomonedas en Estados Unidos.

Dimon, conocido por su lenguaje directo, calificó recientemente a Armstrong como alguien "lleno de mi**da" en una entrevista con Fox Business, desatando ampollas en el sector. Sus comentarios no solo apuntan al ejecutivo de Coinbase, sino también a la plataforma de intercambio de criptomonedas que lidera, en el contexto de la inminente votación en el Senado de la llamada "Clarity Act" o ley de claridad, una normativa que busca definir el marco regulatorio para los activos digitales como bitcoin y las stablecoins.

La tensión entre ambos magnates financieros no es nueva, pero ha estallado de manera virulenta justo cuando el proyecto de ley se acerca a su definición en el pleno del Senado, convirtiéndose en la principal prioridad legislativa para la industria de las criptomonedas. Dimon, escéptico histórico de las criptomonedas, apoya en principio la idea de regular este espacio, pero discrepa frontalmente con una disposición clave de la ley Clarity que permitiría a empresas como Coinbase ofrecer servicios de pago de intereses sobre depósitos de criptoactivos sin estar sujetas a las mismas regulaciones bancarias tradicionales que las instituciones financieras establecidas.

Para Dimon, esto crea un campo de juego desigual y arriesgado para el sistema financiero en general. Además, el máximo responsable de JPMorgan Chase enumeró otras objeciones fundamentales al texto legislativo, como las que él considera insuficientes salvaguardas contra el blanqueo de capitales y la falta de mecanismos robustos de verificación de identidad de clientes, conocidos como normativas "know-your-customer" (KYC), que los bancos comerciales llevan décadas implementando como parte integral de sus operaciones.

Su crítica mordaz a Armstrong se produjo precisamente después de que detallara estos puntos de desacuerdo con la ley, que según él, debilita los estándares de seguridad y transparencia que deben regir cualquier actividad financiera. La reacción de Dimon, que viralizó la frase "lleno de mi**da" en redes sociales, fue respondida por Armstrong con dosis de ironía.

El CEO de Coinbase publicó en la plataforma X un meme generado aparentemente con inteligencia artificial titulado "Rivalidad encendida" (Heated Rivalry), que parodia una serie sobre la relación entre dos hombres, representando a ambos ejecutivos como jugadores de hockey en actitud de enfrentamiento. En declaraciones a Politico, Armstrong se manifestó "perplejo" ante la intensidad de los ataques de Dimon, argumentando que el proyecto de ley, en última instancia, podría ser "beneficioso para los bancos" al traer claridad y legitimidad al ecosistema cripto.

"Siento un gran respeto por Jamie Dimon, así que fue un tanto triste escuchar eso", comentó Armstrong, quien ha sido la cara pública de los esfuerzos de cabildeo del sector de las criptomonedas en Washington. Por su parte, Coinbase, a través de un comunicado enviado a CNN y firmado por su director de políticas, Faryar Shirzad, intentó suavizar el conflicto afirmando que "al fin y al cabo, todos compartimos el mismo objetivo: mejorar la vida financiera de los estadounidenses".

No obstante, las diferencias de fondo entre la banca tradicional y las empresas de activos digitales son sustanciales. La ley Clarity genera inquietud tanto en Wall Street como entre los defensores de los derechos de los consumidores porque promete integrar más plenamente las criptomonedas -un sistema financiero históricamente aislado, volátil y propenso a auges y desplomes vertiginosos- en el engranaje de las finanzas convencionales.

Para la profesora de Derecho de la American University, Hilary Allen, especializada en banca y criptomonedas, el debate trasciende la mera regulación de los activos digitales.

"No es solo una historia sobre criptomonedas; es una historia sobre una desregulación generalizada de nuestros mercados de valores", afirmó en una entrevista. Allen advierte que los riesgos sistémicos que plantea una mayor integración de las criptomonedas en el sistema financiero tradicional podrían tener consecuencias para toda la economía, no solo para los inversores directos.

"Si se produce una crisis financiera en este ámbito… nadie sale indemne", señala la académica, subrayando la potencial morbilidad transfronteriza y la exposición indirecta de la población general a través de fondos de pensiones, seguros o la economía real. La ley Clarity nació en 2025 como intento de resolver una prolongada disputa de competencias entre agencias regulatorias federales sobre quién debe supervisar los activos digitales.

Durante años, el sector de las criptomonedas ha argumentado que no puede ser regulado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) -el organismo supervisor por excelencia del mundo de las inversiones- porque su tecnología innovadora, basada en blockchain, es fundamentalmente incompatible con la normativa de la agencia, que data de hace décadas y está diseñada para valores y commodities tradicionales.

Los críticos, incluidos algunos legisladores, reguladores y defensores de los consumidores, sostienen que ese argumento es en realidad un intento de eludir las normas que rigen para el resto de la industria y de crear un marco regulatorio a medida que apenas imponga límites a las empresas de criptomonedas, permitiéndoles operar con menos requisitos de capital, transparencia y protección al inversor. La complejidad del panorama legislativo quedó en evidencia con el colapso de FTX en 2022, la plataforma de intercambio propiedad de Sam Bankman-Fried.

Aquel evento dio lugar inicialmente a la Ley de Protección al Consumidor de Productos Básicos Digitales (Digital Commodities Consumer Protection Act), conocida en el Capitolio como el "proyecto de ley de Sam" o "proyecto de ley SBF". Sin embargo, el escándalo y las consecuencias penales de Bankman-Fried hicieron que los legisladores perdieran interés rápidamente en esa iniciativa, prefiriendo avanzar hacia un texto más consensuado que eventualmente se convirtió en la ley Clarity.

Hoy, con el Senado a las puertas de una votación crucial, el choque de narrativas entre Dimon y Armstrong representa la pugna más amplia entre dos visiones del futuro financiero: una que aboga por integrar las criptomonedas bajo paraguas regulatorios existentes y estrictos, y otra que busca un camino propio y más liviano para fomentar la innovación. Las consecuencias de esta legislación se extenderán más allá de los balances de los bancos y las empresas cripto, tocando temas de estabilidad financiera, protección del inversor minorista y la capacidad de EE.

UU. para mantener su competitive en un ámbito tecnológico global en rápida evolución. Mientras tanto, en el Capitolio, los negociadores ajustan los últimos detalles del texto, conscientes de que su aprobación -o su rechazo- marcará un antes y un después en la relación entre la innovación financiera y la regulación estatal, con el mundo observando cómo la mayor economía del planeta aborda el desafío de los activos digitales





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