Dimite Eduard Ribas, jefe de gabinete de Illa, tras investigación por desvíos

Eduard Ribas renuncia a su cargo como jefe de gabinete de Salvador Illa. Xavier Amor asume la dirección tras meses de investigación sobre presuntas irregularidades.

Eduard Ribas ha abandonado su puesto como jefe de gabinete del president de la Generalitat, Salvador Illa. Esta dimisión se produce diez meses después de que se abriera una investigación judicial contra él. El asunto afecta directamente a su gestión como antiguo alcalde de Esparreguera.

Renuncia tras investigación por supuestos desvíos

Ribas dejó su cargo el viernes tras ser investigado por el presunto desvío de fondos. La causa judicial se refiere a presuntas irregularidades en contratos públicos. Estos hechos ocurrieron durante su etapa como alcalde de Esparreguera, en Barcelona. La justicia investiga el uso de fondos de la Fundación para la Inclusión Laboral. Se sospecha que dinero público sufragaba gastos privados.

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El papel de Xavier Amor como nuevo jefe

Xavier Amor será el nuevo jefe del gabinete del president. Su nombramiento se oficializará en la reunión del Govern de este martes. Hasta ahora, Amor era el secretario de gobiernos locales y relación con el Aran. Su llegada marca un cambio en la estructura del equipo de Illa. El departamento de la Presidencia ya ha confirmado los detalles del relevo.

Historial político de Xavier Amor confirmado

Amor tiene una larga trayectoria en la política municipal. Nació en Pineda de Mar en 1975. Ejerció como alcalde de Pineda de Mar entre 2007 y 2024. Antes de ser alcalde, fue concejal durante ocho años. También presidió la Federación de Municipios de Catalunya. Este periodo duró desde 2013 hasta 2019. Su experiencia será clave en su nuevo rol.

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Detalles de la causa judicial y las autoridades

La investigación comenzó en enero de este año. El juez de Martorell autorizó la incautación del móvil de Ribas. Los Mossos d'Esquadra realizaron la retira en cumplimiento de la orden judicial. La causa se centra en contratos del ayuntamiento de Esparreguera. La fundación tiene sede en este municipio y ayuda a personas con discapacidad.

Situación actual del exalcalde y próximos pasos

Ribas fue alcalde de Esparreguera entre 2015 y 2024. Se ha personado en la causa con un abogado defensor. El Govern mostró su plena confianza en Ribas cuando se abrió la causa en enero. Ahora ha dimitido tras diez meses de proceso. La nueva dirección del gabinete tomará posesión el martes. Los detalles completos de su gestión saldrán a la luz.