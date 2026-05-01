Dimisión masiva del jurado de la Bienal de Venecia por la participación de Rusia e Israel

El jurado de la Bienal de Venecia ha renunciado en bloque tras la decisión de la dirección de permitir la participación de Rusia e Israel en la próxima exposición, generando una profunda crisis institucional y amenazas de retirada de subvenciones por parte de la Unión Europea.

La prestigiosa Bienal de Venecia se encuentra sumida en una profunda crisis institucional tras la dimisión en bloque de su jurado, un evento sin precedentes que ha sacudido el mundo del arte contemporáneo .

La renuncia, formalizada este jueves, es una respuesta directa a la controversia desatada por la decisión de la dirección de la Bienal de permitir la participación de Rusia e Israel en la 61 Exposición Internacional de Arte, que abrirá sus puertas el próximo 9 de mayo. El jurado, compuesto por figuras de renombre internacional como la presidenta Solange Farkas, la australiana Zoe Butt, la española Elvira Dyangani Ose, la estadounidense Marta Kuzma y la italiana Giovanna Zapperi, había tomado previamente la decisión de excluir a ambos países de los premios, basándose en la acusación de sus líderes de crímenes de lesa humanidad.

Esta decisión, sin embargo, fue revertida por la dirección de la Bienal, liderada por Pietrangelo Buttafuoco, quien argumenta firmemente que el arte debe ser un espacio de diálogo inclusivo, sin exclusiones basadas en consideraciones políticas. La postura de Buttafuoco, que defiende la oportunidad de fomentar el intercambio artístico incluso con naciones en conflicto como Rusia, Ucrania, Israel, Palestina e Irán, ha generado una fuerte tensión con el jurado, que considera que permitir la participación de países acusados de graves violaciones de los derechos humanos compromete la integridad moral de la Bienal.

La decisión de la dirección de la Bienal de anular el veto impuesto por el jurado no solo ha provocado la dimisión de este último, sino que también ha desencadenado una ola de críticas y amenazas de consecuencias económicas. Según fuentes del diario italiano La Stampa, la Unión Europea ha manifestado su profundo malestar ante la situación, llegando a amenazar con la retirada de las subvenciones que la Bienal recibe de la UE.

Esta amenaza representa un golpe significativo para la institución, que depende en gran medida de los fondos europeos para su funcionamiento. Además, el gobierno italiano ha tomado medidas para investigar la gestión de la Bienal, enviando un equipo de inspectores al evento para auditar los criterios de admisión del pabellón ruso.

El ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, ha expresado su preocupación por la situación y ha asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la integridad de la Bienal. La controversia ha trascendido los círculos artísticos, generando un debate público sobre el papel del arte en tiempos de conflicto y la responsabilidad de las instituciones culturales ante las violaciones de los derechos humanos.

La tensión entre la libertad artística y la responsabilidad ética se ha convertido en el centro del debate, dividiendo a artistas, críticos y políticos. Tras la renuncia del jurado, la Bienal de Venecia ha emitido un comunicado en el que reafirma su compromiso con los principios de inclusión e igualdad de trato, anunciando que el concurso vuelve a estar abierto a todas las participaciones nacionales sin excepciones.

Esta declaración, sin embargo, no ha logrado calmar las aguas, y la polémica sigue generando un intenso debate en el mundo del arte. La decisión de la Bienal de mantener la participación de Rusia e Israel ha sido interpretada por algunos como una señal de debilidad ante las presiones políticas, mientras que otros la defienden como una muestra de compromiso con la libertad artística y el diálogo intercultural.

La situación plantea interrogantes fundamentales sobre el futuro de la Bienal y su capacidad para mantener su prestigio y relevancia en un contexto global cada vez más polarizado. La falta de un jurado designado complica la organización de la exposición y genera incertidumbre sobre el proceso de selección de las obras que se exhibirán.

La Bienal se enfrenta ahora al desafío de encontrar un nuevo jurado que pueda garantizar la integridad y la credibilidad del evento, al tiempo que respeta los principios de inclusión e igualdad de trato. La resolución de esta crisis institucional será crucial para el futuro de la Bienal de Venecia y su papel como plataforma internacional para el arte contemporáneo.

La comunidad artística internacional observa con atención los acontecimientos, esperando una solución que preserve la integridad y la independencia de la Bienal





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