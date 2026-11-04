Dimisión de Óscar Puente: Herrera afirma que renuncia por encuestas electorales

Carlos Herrera analiza la renuncia de Óscar Puente como ministro de Transportes tras el accidente de Urda, argumentando que la decisión responde a presión electoral y no a responsabilidad moral.

El periodista Carlos Herrera ha ofrecido una interpretación contundente sobre la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, ocurrida durante la noche del 3 de noviembre. Herrera sostiene que el político socialista abandonó su cargo impulsado por las encuestas y no por una cuestión de dignidad política tras el accidente ferroviario en Urda.

Contexto del accidente y renuncia

La decisión de Puente se produjo tras cuatro horas de comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso, donde fue interrogado sobre el choque entre un AVE de Renfe y un convoy de Iryo. Este suceso, ocurrido a la altura de Urda, marcó el segundo incidente grave en menos de un año, recordando al desastre de Adamuz donde perecieron 46 personas. A pesar de que Puente mantuvo que no tenía responsabilidad directa, su permanencia en el cargo se hizo insostenible ante la gravedad de los hechos.

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Crítica a la estrategia electoral

Según las declaraciones de Herrera en su programa de COPE, la salida de Puente es una maniobra calculada para la precampaña del 29 de noviembre. El presentador afirmó que la presencia del ministro representaba una hemorragia imparable de votos para el Partido Socialista. Herrera consideró que Puente esperó el momento preciso para anunciar su marcha, utilizando papeles escritos para captar la atención de las noticias de última hora.

Visión de otros actores políticos

La postura de Herrera coincide con parte de la opinión pública y ciertos partidos que vieron en las encuestas la clave de la renuncia. Otros actores, como Vicente Vallés, han señalado que Puente comprendió la falta de apoyo mayoritario en el Parlamento. Sin embargo, la narrativa de la dimisión por empatía con las víctimas fue desmentida por Herrera, quien la catalogó como un gesto carente de autocrítica real.

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Impacto en el liderazgo socialista

La renuncia de Puente modifica el panorama de sucesión dentro del PSOE, eliminando a uno de los posibles candidatos para la dirección del partido. Pedro Sánchez se enfrenta ahora a la tarea de gestionar las consecuencias políticas y sociales de los accidentes. El presidente del Gobierno deberá abordar estas responsabilidades en un contexto de alta sensibilidad ante los comicios generales.

Consecuencias y próximos pasos

El escenario político actual exige un discurso claro por parte del ejecutivo sobre la seguridad ferroviaria. Herrera advirtió que la dimisión no solucionará las quejas sobre la gestión de Adif y Renfe. La opinión pública continúa esperando medidas concretas que garanticen la prevención de futuros siniestros en la red de alta velocidad española.