Digitalización del tercer sector en España: AssoConnect y la gestión eficiente

AssoConnect facilita la digitalización de más de 48 millones de intervenciones anuales del tercer sector español mediante herramientas para socios y control financiero.

El sector sin ánimo de lucro en España experimenta un crecimiento sostenido en su actividad, realizando más de 48 millones de intervenciones al año según los datos más recientes del VII Barómetro del Tercer Sector de Acción Social. Para garantizar que esta dinámica positiva continúe, es fundamental coordinar equipos, recursos y procesos internos con rigor. Las asociaciones, pese a su labor solidaria, deben planificar sus actividades y disponer de herramientas adecuadas para tomar decisiones informadas y eficientes.

En 2024, menos de la mitad de las entidades del sector contaba con un plan estratégico definido, lo que evidencia un margen de mejora significativo. La plataforma AssoConnect, una marca internacional francesa presente en más de 40.000 organizaciones en toda Europa, ofrece una solución online que facilita la gestión interna de socios, pagos, y comunicaciones tanto internas como externas, respondiendo a esta necesidad estructural.

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Mecanismos de gestión y profesionalización

Las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro funcionan habitualmente gracias al trabajo de sus socios y voluntarios, quienes asumen distintas responsabilidades según la actividad. El problema surge cuando muchas funciones no están estandarizadas; cada voluntario puede hacer las cosas a su manera, utilizando archivos propios que dificultan la puesta en común de la información sin un sistema centralizado.

Es esencial definir procesos claros y responsabilidades para reducir la dependencia de un grupo específico de personas. Todos los miembros de la junta directiva deben tener acceso a los archivos, y se deben definir sistemas para almacenar información, asignando tareas a socios y voluntarios. El cambio de procesos debe ser gradual para garantizar el buen funcionamiento continuo de la entidad.

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Posiciones de los actores del sector

La financiación pública de las asociaciones, a través de ayudas y subvenciones, ha aumentado, paralelamente a la financiación con recursos propios. Según el estudio El Tercer Sector de Acción Social en España 2008-2014: desarrollo, impacto y retos a futuro, las cuotas de los socios, donaciones, ingresos por actividades y patrocinios son vitales. Por ello, es imprescindible llevar un buen control de ingresos y gastos, revisando continuamente las partidas pendientes.

La mayoría de las asociaciones establecen una cuota para sus socios, que varía según el tipo de entidad, desde las básicas culturales, sociales o deportivas hasta las profesionales o empresariales. Es crucial mantener un control estricto de estos ingresos, ya que una caída en el número de socios o en el cobro de cuotas afecta directamente a la sostenibilidad financiera de la organización y su capacidad operativa.

Impacto en la operativa diaria y cumplimiento legal

La digitalización no es solo una opción, sino un paso al frente para facilitar la operativa y profesionalizar la labor. La Ley Orgánica 1/2002, que regula el Derecho de Asociación, obliga en su artículo 14 a actualizar la información de los socios, llevar la contabilidad y situación financiera al día, disponer de un inventario de bienes y de un libro de actas actualizado.

Para cumplir con estas obligaciones, las plataformas como AssoConnect permiten crear una base de datos de socios con datos personales, formas de contacto y fechas de pago. Esto facilita identificar cuotas pendientes y permite que cualquier miembro de la junta directiva edite o actualice la información. Además, se debe limitar el acceso a datos sensibles y proteger la información de socios y voluntarios conforme a la normativa vigente.

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Herramientas para la mejora continua

Lo que no se mide, no se puede mejorar, frase atribuida a William Thomson Kelvin a finales del siglo XIX, sigue siendo más actual que nunca. Para analizar el desempeño de cada actividad o campaña, es necesario registrar todos los datos financieros y operativos. Esto permite determinar si la gestión de recursos es adecuada o tiene margen de mejora.

La digitalización de las asociaciones representa el futuro necesario para optimizar la comunicación y la eficiencia. Al tener un registro centralizado de toda la información, es mucho más fácil analizar tendencias, detectar problemas de recaudación o participación, y asegurar que la entidad sigue funcionando a pleno rendimiento incluso ante cambios en la junta directiva.