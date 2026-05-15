Digi registra un crecimiento del 10,3% en los gastos operativos y suma más de 586.000 clientes en el primer trimestre

Digi, operador de telecomunicaciones en España, ha informado de un crecimiento del 10,3% en los gastos operativos en el trimestre hasta alcanzar los 193,5 millones de euros. La empresa ha atribuido este aumento al prestar mayor volumen de servicio en telefonía móvil y al desarrollo del negocio. Además, Digi ha cerrado el mejor trimestre de su historia, alcanzando las 492.000 portabilidades, un 22% más que un año antes. La compañía ha sumado más de 586.000 clientes en el primer trimestre, llevando a Digi a alcanzar más de 11,4 millones de clientes para el conjunto de sus servicios, un 26% más.

Los gastos operativos en España han crecido un 10,3% en el trimestre, alcanzando los 193,5 millones de euros, según informa Europa Press. La empresa atribuye esta subida al prestar mayor volumen de servicio en telefonía móvil y al desarrollo del negocio.

El resultado de explotación antes de amortizaciones (ebitda) ajustado entre enero y marzo se situó en 58,3 millones, con una mejora del 43,6% respecto al primer trimestre de 2025. El consejero delegado de Digi en España, Marius Varzaru, ha destacado que estos resultados confirman su capacidad para crecer de manera consistente y crear valor para sus clientes y accionistas.

Digi ha invertido 119 millones de euros en los tres primeros meses del año, un 35% más que en 2025, destinados principalmente a la ejecución de su plan de despliegue de redes de fibra óptica ultrarrápidas





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