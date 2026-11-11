Digi España registra resultado operativo negativo pero aumenta ingresos y EBITDA ajustado

La operadora registró un resultado operativo negativo de 707.000 euros en los primeros nueve meses de 2026, pero su EBITDA ajustado creció 28,5 % y la facturación aumentó 15,3 %.

Digi España Telecom señaló que su resultado operativo para los primeros nueve meses de 2026 fue negativo, alcanzando 707.000 euros, en contraste con el beneficio operativo de 43,89 millones de euros obtenido en el mismo periodo del año anterior. A pesar de esta pérdida operativa, la compañía reportó un aumento significativo en su EBITDA ajustado, que creció un 28,5 % sobre el 124,9 millones del año previo.

Detalles del resultado y factores explicativos

El resultado negativo se debió principalmente al incremento en amortizaciones y depreciaciones de activos, que aumentaron un 31,4 % hasta 181,96 millones de euros, además del registro de 7,92 millones en gastos no operativos. En el tercer trimestre de 2026, el descenso operativo ascendió a 7,06 millones de euros, mientras que el coste operativo se elevó un 21,2 % a 274,5 millones.

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La facturación total de la operadora en los nueve primeros meses fue de 785,13 millones de euros, lo que representó un incremento del 15,3 % frente a los 681,05 millones facturados en el mismo periodo de 2025. En el trimestre, la facturación fue de 270,12 millones, creciendo un 14,4 % interanual.

Posiciones de los distintos actores del sector

Digi España indicó que mantendría sus objetivos anuales para 2026, proyectando una facturación entre 1.040 y 1.085 millones de euros y un margen de EBITDA ajustado en la parte baja de la franja del 20 %. La Comisión Nacional del Mercado de Valores recibió la documentación financiera que detalló estos datos, sin incluir el resultado neto que implicaría los pagos de impuestos y gastos financieros.

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El propio grupo confirmó que la deuda neta principal se incrementó a 583,1 millones de euros, situando la ratio de apalancamiento en 2,77 veces el EBITDA ajustado anualizado, en comparación con los 498,1 millones registrados al cierre de 2025. Además, la tesorería se redujo a 95 millones de euros a 30 de septiembre.

Impacto en el mercado y próximos pasos

Los ingresos por líneas de negocio mostraron variaciones positivas: la telefonía móvil lideró con 431,45 millones de euros (+8,9 %), los servicios de fibra óptica subieron un 19,6 % a 319,42 millones, la telefonía fija generó 12,25 millones y la televisión de pago aportó 12,09 millones.

La operadora alcanzó 12,6 millones de servicios activos al cierre de septiembre de 2026, un aumento del 23 % frente al periodo anterior. En banda ancha fija, superó los 3 millones de clientes de fibra con 178.000 altas netas en el tercer trimestre; en móvil, sumó 8,3 millones de clientes (+20 % interanual); la telefonía fija avanzó un 24 % a 950.000 usuarios y la televisión de pago 284.000 abonados.

Digi España ejecutó 296,5 millones de euros en inversiones en los nueve primeros meses de 2026, menor que los 364,0 millones de 2025. Se destinó 52,2 millones a mantenimiento (9,1 % de ingresos), 133,8 millones al crecimiento, 91,1 millones a añadidos de la red SMART y 83,2 millones a licencias de espectro. La red propia de fibra alcanzó 15,47 millones de BUPs y desplegó 1,82 millones de accesos, con una penetración media del 17,2 % frente al 15,3 % del año anterior.

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La plantilla cerró el periodo en 12.133 empleados, un 10 % más que los 11.024 de septiembre de 2025. Digi España prevé obtener 109 millones de euros adicionales antes de finales de año, lo que reflejará la continuidad de su inversión en infraestructura y su compromiso con la expansión de servicios.