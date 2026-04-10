Digi descarta la entrada de pequeños inversores en su salida a bolsa en España

La teleco rumana Digi, a pesar de contar con una amplia base de clientes y una fuerte presencia en el mercado español, ha decidido no incluir un tramo para pequeños inversores en su próxima salida a bolsa, debido a las estrictas regulaciones y los riesgos asociados.

Las Ofertas Públicas Iniciales (OPIs) en España siguen siendo un territorio casi inaccesible para los pequeños inversores. La compañía rumana de telecomunicaciones Digi , reconocida por su amplia presencia en el mercado, consideró la posibilidad de debutar en la bolsa, pero finalmente desechó la idea, según fuentes financieras.

La empresa, que cuenta con una base de clientes de 10 millones y es un patrocinador relevante de equipos de fútbol de primer nivel, inicialmente contempló la inclusión de un tramo para inversores minoristas. Sin embargo, las estrictas regulaciones europeas en materia de protección de los pequeños inversores han disuadido a la compañía de ofrecer acciones a este segmento en su lanzamiento inicial. Esto limita el potencial de un comprador alternativo de acciones, lo cual podría haber impulsado la valoración de los títulos que se pongan en circulación. La compañía rumana mantiene sus planes de debutar en el mercado a finales de mes, a pesar de la inestabilidad geopolítica derivada de la guerra en Irán, con el objetivo de recaudar entre 150 y 200 millones de euros mediante una ampliación de capital. La empresa matriz se reserva la opción de vender acciones para reducir su deuda. La operadora de telecomunicaciones, fundada por el inversor rumano Zoltán Teszári, aspira a ser la primera en estrenarse en la bolsa española en 2026, si la situación geopolítica lo permite. Los bancos coordinadores, Santander, Barclays y UBS, junto con el asesor principal de la compañía, Rothschild, evaluaron la posibilidad de incluir un tramo para minoristas, pero la decisión final fue excluir esta opción. La compañía cuenta con todas las características para atraer a inversores particulares: una marca con gran reconocimiento, publicidad constante y cerca de 11 millones de clientes en España. Su agresiva estrategia comercial, con inversiones anuales de entre 350 y 400 millones de euros desde su llegada al país en 2008, es uno de los factores clave para su entrada en la bolsa española, además de su cotización en la bolsa rumana desde 2017. Varios de los bancos que participan en la colocación, como Santander, BBVA, CaixaBank e ING, poseen importantes redes comerciales para la venta de acciones. Otros bancos involucrados incluyen BNP Paribas y Citi. La normativa para la protección de los pequeños inversores se ha endurecido significativamente en los últimos años. La entrada en vigor de la Directiva Europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) en 2008 marcó un hito, y su actualización, MiFID 2, que comenzó a aplicarse en 2018, elevó aún más los requisitos. Ejemplos como el caso de Bankia, que salió a bolsa en 2011 y fue rescatada al año siguiente, evidencian los riesgos. Bankia tuvo que devolver más de 1.200 millones de euros a los pequeños inversores. Aproximadamente 400.000 personas compraron acciones en ese momento. Asimismo, las participaciones preferentes generaron una oleada de reclamaciones tras la colocación de unos 12.000 millones de euros. Las últimas salidas a bolsa con tramo minorista fueron Aena en 2015, con un 10% reservado, y Opdenergy en 2022, con un 4%. El riesgo inherente se considera alto en comparación con el potencial retorno. Un ejecutivo de un banco de inversión extranjero señala que, aunque las entidades con capacidad de venta en oficinas tienen interés en la presencia de un tramo minorista, su existencia ya no es determinante para el éxito de una OPI. En la colocación del 49% de Aena, los particulares adquirieron poco más de la mitad de las acciones que se les habían asignado. En el pasado, durante las privatizaciones de los años 90, era común aumentar el número de acciones destinadas a los pequeños inversores si la demanda institucional era baja. Esta práctica ocurrió con Bankia, donde los minoristas compraron el 60% de las acciones, frente al 40% de los inversores institucionales. El actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, apoya la participación de los pequeños inversores en la bolsa, incluso promoviendo incentivos, aunque no específicamente para las OPIs. Fuentes oficiales del regulador responsabilizan a las empresas y sus asesores, afirmando que no hay una supervisión diferenciada en estos procesos





CincoDiascom / 🏆 4. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Digi OPI Bolsa Española Pequeños Inversores Regulación Financiera

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ahora o nunca: los paisajes más espectaculares (y fugaces) de la primavera en EspañaFloraciones, deshielos y migraciones marcan una estación cada vez más breve, con entornos por descubrir desde una mirada respetuosa con la biodiversidad

Read more »

Aumentan las solicitudes de patentes europeas de España en 2025Las solicitudes de patentes europeas presentadas por españoles en 2025 crecen un 2,83%, alcanzando 2254. Las biociencias lideran por sectores, y Cataluña, Comunidad de Madrid y Euskadi destacan por autonomías. La EPO ofrece un informe de búsqueda confidencial que facilita la concesión y la obtención de financiación para los proyectos.

Read more »

Precio Gasolina hoy, 8 de abril, en España: Consulte los precios en las principales ciudadesLos precios de la gasolina y gasóleo varían significativamente a lo largo del territorio nacional y cambian a diario debido a una compleja almagama de factores internos y...

Read more »

Los CeraWards 2026: el mayor evento de divulgación dermocosmética en EspañaEl evento de CeraVe celebra su IV edición, siendo un punto de encuentro para la comunidad especializada en el cuidado de la piel.

Read more »

'Spain on Stage', la música de España se reivindica ante el mundoDel 20 al 22 de abril, Cádiz acogerá un gran encuentro de programadores de festivales, promotores y A&R's de toda Europa

Read more »

DIGI sufre una caída a nivel nacional y no permite hacer ni recibir llamadasEl problema ha generado una oleada de quejas en distintas plataformas digitales. A pesar del impacto, la compañía aún no ha emitido una comunicación oficial sobre las causas...

Read more »