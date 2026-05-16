Diez personas atropelladas en Módena, Italia: conductor apuñala a una mujer al intentar detenerle.

El conductor ha resultado herido en el accidente automovilístico y se llevó por delante a otras 10 personas en Módena, Italia. Gracias a Dios, solo siete personas resultaron heridas y dos de ellas en estado grave. El conductor ha sido detenido por lo que están acudiendo las investigaciones para esclarecer el suceso. El conductor ha huido huyendo del coche, aunque tuvo tiempo para apuñalar a una mujer que trataba de detenerselo. local reportan medios transalpinos. Este artículo será actualizado según vayamos conociendo más información.

Este artículo está disponible en español y en otros idiomas. Úselo, si lo prefiere. En total, hasta siete personas han resultado heridas, dos de ellas en estado grave .

Según informan medios locales, una mujer ha sido aplastada por el conductor de un vehículo, mientras trataba de detenerlo. Según reportan medios transalpinos, tras llevarse por delante a diez personas, el vehículo se estrelló contra el escaparate de una tienda, resultando herido el conductor, quien pese a todo salió huyendo del coche y decidió apuñalar a una mujer que quiso detenerle





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