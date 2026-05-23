Diego Ventura y la lidia de toros en Las Ventas: un festejo marcado por la controversia

El texto describe la corrida de toros de Las Ventas, destacando la actuación de Diego Ventura y la controversia que generó el evento. Se menciona la polémica política y la reacción del público.

El festejo de la corrida de toros de Las Ventas se caracterizó por la actuación de Diego Ventura , quien se destacó por su técnica y maestría en la lidia.

El torero, con un gran desempeño, logró sacar agua de un pozo seco con el toro de Ángel Sánchez y Sánchez, que se encontraba en un estado de aflicción. La corrida se vio marcada por la controversia, ya que el público se mostró dividido entre el apoyo a Ventura y la crítica hacia el toro. El festejo también se vio afectado por la polémica política, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibiendo el apoyo de la gente.

La corrida se cerró con un descabello y un silencio, dejando una sensación de incertidumbre sobre el futuro de la lidia





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