Diego Ventura Brilla en Salamanca: Dos Orejas y Triunfo Rotundo en la Glorieta

Resumen de la corrida de toros celebrada en Salamanca, donde Diego Ventura conquistó al público con una faena magistral, obteniendo dos orejas. Sergio Galán, sustituyendo a Guillermo Hermoso de Mendoza, y Rui Fernandes también participaron en la corrida, dejando momentos destacados. Un análisis detallado de las actuaciones y el ambiente en la Plaza de Toros de la Glorieta.

A lomos de Oro Negro, Diego Ventura recibió a Flor de Lis, ejecutando un rejón de castigo espectacular. Y otro más, mostrando una destreza inigualable. El toro de Ángel Sánchez, manso inicialmente, fue sometido a una lidia magistral sobre Quirico, desplazándose a dos pistas hasta adentrarse en el terreno del 4. El caballero luso, con una elegancia innata, lanzó su sombrero y continuó toreando con una templanza asombrosa, evidenciando raza y una armonía excepcional.

Aunque batir a Nivaldo resultó un desafío debido a la espera del animal, Ventura se adentró en los terrenos de Flor de Lis con Bronce, demostrando una maestría torera admirable. Su actuación, merecedora de elogios, alcanzó su punto álgido cuando, tras quitarle la cabezada a Bronce, los tendidos, abarrotados en tres cuartas partes, se rindieron a su arte. El público, extasiado, ansiaba ver la estocada final. Con el caballo bayo, y sin pausa alguna, Ventura incendió la plaza con una serie de cortas, demostrando una valentía y un dominio asombrosos, incluso a distancias aún más cortas. A pesar de pinchar antes del rejón definitivo, las dos orejas fueron solicitadas con fervor, premiando la labor del maestro a caballo de La Puebla.\La ausencia de Guillermo Hermoso de Mendoza, debido a una lesión, impidió el esperado enfrentamiento con Ventura en el coso salmantino. Sergio Galán, en su lugar, protagonizó una destacada actuación. Africano, con su galope elegante y su clase excepcional, fue el compañero perfecto. El conquense brindó una faena clásica, iniciando con una impecable apertura a lomos de Alcotán, un caballo de ensueño que detuvo al toro de Ángel Sánchez de manera sublime. Sin embargo, el toro buscó las tablas, un detalle que seguramente no pasó desapercibido para el mayoral, quien lo reflejó en sus gestos. Galán demostró una gran pasión al realizar cortas, desplantándose y desafiando a Africano, ya con las energías disminuidas. La estocada, aunque efectiva, frenó la posibilidad de un premio mayor.\Rui Fernandes, por su parte, pinchó a Mercenario, un toro que cautivó con sus piruetas. La Feria de Salamanca, celebrada en la Plaza de Toros de la Glorieta el sábado 20 de septiembre de 2025, atrajo a una multitud, con una entrada de tres cuartas partes. Los toros de Sánchez y Sánchez fueron los protagonistas. Rui Fernandes, tras un pinchazo, un segundo pinchazo hondo y un rejón, recibió saludos. Sergio Galán, sustituto de Guillermo Hermoso de Mendoza, obtuvo saludos tras un medio contrario, un rejón trasero y un descabello. Diego Ventura, quien pinchó y luego colocó un rejón contrario caído, se alzó con las dos orejas, consolidando su triunfo en la plaza





