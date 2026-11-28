Diego Vázquez, presidente de la Federación Gallega de la Construcción, exige medidas para equilibrar el alza de costes en la obra pública y asegurar el futuro del sector.

Diego Vázquez, presidente de la Federación Gallega de la Construcción y de Galicia Constrúe, ha instado a la introducción de mecanismos específicos para reequilibrar la drástica alza de costes que afecta a la obra pública en Galicia. Este llamado surge en un contexto de volatilidad económica donde los márgenes de beneficio se han reducido significativamente, amenazando la viabilidad de numerosos proyectos licitados por las administraciones.

Estrategias para reequilibrar los costes del sector

El directivo destaca que el sector ha experimentado una profesionalización y tecnificación sin precedentes, alejándose de viejas divisiones localistas para adoptar un perfil más empresarial y responsable. Sin embargo, esta madurez institucional se ve contrarrestada por un entorno macroeconómico hostil que dificulta la planificación a largo plazo y la ejecución de contratos públicos.

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Impacto de la inflación en licitaciones y materiales

La situación se ha tornado crítica debido a incrementos desproporcionados en los precios de los insumos básicos, lo que ha provocado que muchas licitaciones queden desiertas por la imposibilidad de ajustar los presupuestos. Para las empresas especializadas en betún, el incremento de costes ha alcanzado el 400% en un año, mientras que para las carreteras en general la subida ronda el 40%. Este desequilibrio impide mantener la viabilidad económica de las obras adjudicadas.

Galicia Constrúe y la industria como solución

Bajo el paraguas de Galicia Constrúe, un conglomerado que integra a 60 empresas con una facturación de 2.000 millones de euros, se impulsa la construcción industrializada como vía para mejorar la eficiencia. Más de mil viviendas con componentes industrializados ya se están construyendo, y un tercio de los fabricantes entrevistados genera más del 80% de sus ingresos mediante esta fórmula, reduciendo la dependencia de suministros externos volátiles.

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Diálogo social y formación de la mano de obra

El diálogo social se perfila como el eje central para gestionar la escasez de mano de obra, ante la inminencia de la jubilación del 20% de las plantillas actuales. La Fundación Laboral de la Construcción de Galicia, considerada imprescindible, forma a nacionales y migrantes en sus siete centros, orientando perfiles para cubrir huecos críticos. Un pacto por la vivienda aprobado por unanimidad entre la Xunta, sindicatos y empresas elimina riesgos y agiliza las altas profesionales.

Futuro de la obra pública en la comunidad

Con un volumen de licitación de alrededor de 1.500 millones de euros, la Xunta de Galicia destaca este año, pero la falta de mecanismos de reequilibrio pone en peligro la continuidad. Diego Vázquez insiste en que la obra pública debe priorizar el servicio a las personas y dejar atrás criterios puramente economicistas, garantizando así un futuro estable para el tejido industrial de la región.