Diego Urdiales Regresa a la Maestranza con un Cartel de Primer Nivel

El torero riojano Diego Urdiales vuelve a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, compartiendo cartel con Emilio de Justo y David de Miranda, con toros de la ganadería El Parralejo. Un regreso esperado del paradigma del toreo clásico.

Diego Urdiales , un paradigma del toreo clásico y sin concesiones, regresa hoy a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. El torero riojano, nacido en Arnedo el 31 de mayo de 1975, ya paseó una oreja en esta plaza la temporada pasada, el 8 de mayo, tras su actuación ante un encierro de Juan Pedro Domecq, compartiendo cartel con Sebastián Castella y Pablo Aguado.

Urdiales, conocido por su salida por la Puerta Grande de Las Ventas en 2018, tomó la alternativa en Dax, Francia, el 15 de agosto de 1999, con Paco Ojeda como padrino y El Cordobés como testigo. Su confirmación en Madrid se produjo dos años después, el 8 de junio de 2001, con toros de Guardiola y alternando con Frascuelo y El Madrileño.

Su debut en la Maestranza fue en 2010, ante toros del Conde la Maza, recibiendo una vuelta al ruedo. En 2021, Urdiales demostró su valía en Sevilla cortando dos orejas a toros de Domingo Hernández. Urdiales es un torero que ha tenido que esforzarse para consolidarse en las grandes ferias, manteniendo siempre su estilo clásico y puro. En 2025, participó en nueve festejos, logrando un total de once orejas.

El orden de lidia para esta tarde es el siguiente: Diego Urdiales comenzará enfrentando a Chismoso, un toro de El Parralejo con número 92, de 549 Kg y nacido en abril de 2022. Le seguirán Tonelero (negro, 517 Kg, agosto de 2020), Secretario (negro, 562 Kg, octubre de 2021), Azabache (melocotón, 546 Kg, enero de 2022), Anhelomio (castaño oscuro, 554 Kg, enero de 2022) y Corralero (negro burraco, 555 Kg, septiembre de 2021).

Los toros de lidia estarán acompañados por los siguientes sobresalientes: Sabueso (castaño bragado, 515 Kg, abril de 2022) y Platillo (negro, 638 Kg, enero de 2022). La corrida de hoy, que se celebrará el miércoles 22 de abril, presenta toros de la ganadería El Parralejo, con los diestros Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda.

El Parralejo, fundada en 2007 por José Moya Sanabria con la ayuda de Rafael Molina Candau, se basa en el encaste Domecq, a través de vacas de Jandilla y Fuente de Ymbro. La ganadería se ubica en Zufre y Aracena, en la finca Monte San Miguel, diseñada por Aníbal González.

El Parralejo se ha establecido como una ganadería importante en las principales ferias del país, destacando su participación en Sevilla el año pasado, donde David de Miranda logró una salida a hombros por la Puerta del Príncipe tras cortar una oreja al primero y dos al segundo. La divisa de El Parralejo es albero y verde, con una señal de orejisana en la derecha y hoja de higuera en la izquierda.

La ganadería tiene una antigüedad desde el 11 de mayo de 2015 y su procedencia es Jandilla. El cartel de hoy promete una emocionante tarde de toros en la Maestranza de Sevilla





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