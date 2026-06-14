Dieciocho heridos en accidente de tren turístico en Cártama

Un tren turístico se volcó en la localidad malagueña de Cártama, dejando 18 personas heridas, incluyendo nueve menores de edad. Los bomberos realizaron labores de asistencia y apoyo a los servicios sanitarios.

Dieciocho personas, nueve de ellas menores de edad, han resultado heridas de diversa consideración al volcar un tren turístico en la localidad malagueña de Cártama .

El suceso ocurrió alrededor de las 21:40 horas de este sábado en la calle Santo Cristo. Los bomberos realizaron labores de primeros auxilios a los accidentados, en apoyo a los servicios sanitarios, así como labores preventivas y de asistencia en la estabilización del vagón volcado.

El balance es de 18 heridos, nueve adultos y nueve menores de entre 5 y 17 años, que fueron atendidos por sanitarios y trasladados a distintos centros hospitalarios, bien en ambulancia o por sus propios medios. Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Coín se desplazó a la zona para realizar labores de asistencia y apoyo a los servicios sanitarios. Los heridos recibieron atención médica adecuada y fueron trasladados a los centros hospitalarios más cercanos.

La causa del accidente es desconocida en este momento, pero se están investigando los detalles para determinar las circunstancias que llevaron al tren a volcar





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