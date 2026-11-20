El DHS ejecuta contratos por más de 41.700 millones de dólares para deportaciones bajo Trump. Los demócratas buscan frenar el gasto antes de asumir el control en 2026.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha acelerado drásticamente la ejecución de sus presupuestos multimillonarios para cumplir las promesas del presidente Donald Trump sobre la deportación masiva de inmigrantes, justo antes de que los demócratas asuman el control del Congreso tras las elecciones intermedias. Esta estrategia de gasto intensivo busca consolidar la infraestructura de detención y los vuelos deportativos antes de que la nueva mayoría parlamentaria ejerza su poder de la bolsa.

Estrategia de Gasto Acelerada por Troy Edgar

Troy Edgar, subsecretario de Seguridad Nacional, afirmó públicamente durante una presentación ante contratistas que el presupuesto de su departamento superaba al de American Airlines, señalando la urgente necesidad de expandir la capacidad logística. El objetivo declarado era asegurar recursos para centros de detención adicionales y servicios aéreos, describiendo la situación como un problema crítico en la cadena de suministro de la inmigración. Los asistentes interpretaron este mensaje como una indicación clara de que el DHS estaba ansioso por gastar los fondos disponibles para mantener la presión inmigratoria.

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Contratos Millonarios de ICE y CBP

Los registros gubernamentales muestran que, en el año fiscal 2026, que abarcó desde octubre de 2025 hasta septiembre de 2026, las agencias ICE y CBP firmaron nuevos contratos por un valor superior a los 41.700 millones de dólares, con un potencial total de alcanzar los 63.700 millones. Este monto representa más del triple de la cantidad del año anterior, cuando ambas agencias adjudicaron contratos por un valor de solo 12.300 millones, cifra que incluye tres meses de la administración Biden. Entre los contratos más destacados se encuentran casi 1.300 millones de dólares para vuelos de deportación del ICE, al menos 1.500 millones para infraestructura fronteriza y 13 millones para un centro canino.

Reacción Republicana y Fundamentación Legal

Mark Amodei, representante republicano que supervisa el presupuesto del DHS, explicó que el departamento utiliza la autoridad de gasto restante antes de que haya un nuevo sheriff en la ciudad. Un portavoz del DHS justificó estas acciones indicando que los fondos se utilizan para reforzar la seguridad fronteriza y ampliar el espacio de detención. El portavoz añadió que la legislación aprobada garantiza la financiación completa del ICE y la CBP durante el resto del mandato del presidente Trump, asegurando que la misión de proteger la patria continúe sin obstáculos.

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Contexto Legislativo y Aprobaciones Recientes

El impulso actual se basa en hitos legislativos anteriores como la Ley Gran y Hermosa, que destina 75.000 millones de dólares al ICE y 65.000 millones a la CBP para cuatro años. Además, en junio, el Congreso aprobó un paquete de control inmigratorio de aproximadamente 70.000 millones de dólares conocido como la Ley Secure America, diseñado para financiar a estas agencias hasta el final del segundo mandato. Stephen Miller, principal impulsor de las deportaciones, fue ascendido a secretario general de la Casa Blanca tras una indecisión inicial de Trump, quien luego defendió su política inmigratoria.

Fiscalización Democrática bajo Henry Cuellar

Con los demócratas eufóricos por sus victorias en las elecciones intermedias, Henry Cuellar, miembro de mayor rango de la subcomisión de Seguridad Nacional, declaró que está estudiando cómo poner límites al uso de esos fondos. La nueva mayoría legislativa planea ejercer una estricta supervisión del gasto del departamento y buscar maneras de controlarlo, construyendo barreras de protección contra el uso indiscriminado del presupuesto. Este choque de poderes se desenvuelve en un contexto de menguante apoyo público a la política inmigratoria restrictiva del presidente Trump.