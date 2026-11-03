DGT alerta sobre distracciones viales: Pegasus captura al conductor de furgón

La DGT utiliza el helicóptero Pegasus para denunciar el uso de móviles. Estadísticas de la Guardia Civil revelan miles de sanciones por distracción al volante.

La Dirección General de Tráfico ha emitido un severo recordatorio sobre los peligros inherentes a la pérdida de atención en la carretera, señalando que las distracciones constituyen la causa principal de accidentes de tráfico mortales en España. Esta advertencia crucial se refuerza con la estricta prohibición de manipular dispositivos móviles durante la conducción, incluso cuando el vehículo se encuentra en movimiento o detenido en semáforos.

Operación Pegasus revela infracciones graves

El helicóptero Pegasus de la Dirección General de Tráfico ha captado imágenes que ilustran claramente el riesgo asociado al uso de teléfonos inteligentes al conducir. En estas grabaciones, se observa a un individuo operando un furgón mientras interactúa con su dispositivo móvil, apartando deliberadamente la mirada de la calzada y soltando el volante.

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Este comportamiento constituye una infracción directa y grave de la normativa de circulación vigente. La autoridad de tráfico difunde estas imágenes con el objetivo explícito de alertar a la ciudadanía sobre las consecuencias devastadoras de mantener el foco visual y manual fuera de la vía pública durante el trayecto.

Estadísticas de la Guardia Civil muestran cifra récord

En la reciente campaña especial de vigilancia y control, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil llevó a cabo una inspección masiva que abarcó un total de 422.927 vehículos circulando por las carreteras españolas. Como resultado de esta intensificación operativa, se formularon exactamente 9.245 denuncias por distracciones al volante.

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De ese total de sanciones impuestas, una parte significativa corresponde al uso de auriculares conectados a reproductores de sonido, sumando 441 denuncias específicas. La autoridad destaca que estas prácticas reducen drásticamente la capacidad de reacción del conductor frente a imprevistos repentinos en la vía.

Limitaciones del manos libres y riesgo cognitivo

La ley prohíbe la utilización de dispositivos de telefonía móvil durante la conducción, salvo que la comunicación se realice mediante sistemas de manos libres. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico advierte que el uso de auriculares, cascos o instrumentos similares está completamente prohibido para garantizar la seguridad auditiva del conductor.

Si bien la normativa permite el uso de equipos de manos libres integrados en el vehículo, la DGT insiste en que esta tecnología no elimina el riesgo de distracción cognitiva. La capacidad de concentración disminuye considerablemente al mantener una conversación telefónica, lo que implica que los conductores dejan de percibir el 40 % de los elementos visuales en su entorno.

Novedades tecnológicas y responsabilidad vial

Los vehículos nuevos llegan al mercado equipados con sistemas de conectividad avanzados que buscan facilitar la experiencia de conducción. No obstante, estos sistemas no sustituyen directamente al teléfono móvil a la hora de gestionar mensajes de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería instantánea.

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A pesar de los avances tecnológicos, no son pocos los conductores que se exponen al riesgo constantemente al interactuar con sus teléfonos durante el trayecto. La autoridad reafirma que la seguridad depende fundamentalmente de la atención plena del conductor, independientemente de la asistencia tecnológica disponible.