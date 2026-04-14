Devolución de Aportaciones a Mutualidades: Guía para Pensionistas

Conoce los pasos para solicitar la devolución de las aportaciones a mutualidades de previsión social realizadas antes de la integración en la Seguridad Social, correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022. Información crucial sobre plazos, requisitos y cómo reclamar, incluyendo detalles para herederos.

Simulador de la Renta: Verifica aquí si tienes derecho a la devolución por tus aportaciones. Los pensionistas que realizaron aportaciones a mutualidades de previsión social antes de la integración en la Seguridad Social, correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022, pueden solicitar la devolución de lo ingresado de más. Esta compensación, que se realizará en un único pago, tiene como objetivo evitar la doble tributación por las aportaciones que no pudieron deducirse en su momento.

El Ministerio de Hacienda ha acelerado el proceso en los últimos meses para efectuar las devoluciones solicitadas con anterioridad. En 2025, la Agencia Tributaria tiene previsto completar las devoluciones pendientes, sumándose a los 1.435 millones abonados en 2024 y a las cantidades compensadas en el marco de la declaración de la renta de 2024, que aún están por cuantificar.

El Tribunal Supremo dictaminó que las personas que perciben pensiones de jubilación o invalidez y cotizaron en las antiguas mutualidades profesionales entre 1967 y 1978 tienen derecho a esta compensación en la declaración de la renta, dado que las aportaciones no pudieron ser objeto de reducción en la base imponible en su momento. Esta medida afecta principalmente a aquellos que actualmente cobran pensiones de jubilación o invalidez y que pertenecieron a sectores que desarrollaron su economía durante ese período, como la banca, el comercio, la construcción y la metalurgia.

La devolución se puede solicitar en cualquier momento del año; sin embargo, para obtener el reembolso de todos los ejercicios, es importante tener en cuenta los plazos. Actualmente, solo es posible reclamar la devolución de los ejercicios 2021 y 2022, ya que el plazo para solicitar la devolución de 2020 y años anteriores no prescritos finalizó el 2 de febrero de 2026. Este es el plazo límite para que los antiguos mutualistas soliciten la devolución conjunta de 2021 y 2022. En el caso del IRPF correspondiente a 2022, el plazo límite se extiende hasta el 2 de febrero de 2028.

Para realizar la solicitud, se puede acceder al simulador de la Agencia Tributaria y se requiere identificación mediante Cl@ve Móvil, certificado o DNI electrónico o con el número de referencia. Después de identificarse, se debe especificar si se actúa en nombre propio o como representante, y proporcionar un número de teléfono de contacto y el número de cuenta bancaria. Una vez completados estos pasos, se debe enviar y firmar la solicitud.

Los herederos legales pueden reclamar la devolución correspondiente siempre que el pensionista mutualista (beneficiario) haya fallecido. El formulario de solicitud se podrá presentar utilizando el número de referencia del fallecido. Para aquellos fallecidos en 2023 o 2024, el número de referencia puede obtenerse a través de internet. En cualquier caso, si el sucesor está registrado en el Registro de Sucesores, podrá presentar el formulario del pensionista utilizando esta representación. Se puede solicitar el alta en el Registro de Sucesores a través de la página web de la Agencia Tributaria.

Si se dispone de toda la información necesaria, la reducción ya aparecerá en los datos fiscales de cada año, con el concepto correspondiente, y el ajuste se aplicará automáticamente en la declaración del IRPF. Este cálculo también se realizará para los mutualistas que ya hayan recibido una resolución favorable a sus solicitudes de devolución de ejercicios anteriores, ya sea a través de autoliquidación, solicitud de rectificación o formulario.

El Gobierno se comprometió a devolver las cantidades correspondientes en 2025, en un único pago. Debido al incumplimiento del calendario prometido, han comenzado a generarse intereses de demora sobre las cantidades pendientes





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