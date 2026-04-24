Devastadores Tornados Azotan el Centro de Estados Unidos: Oklahoma Sufre Daños Significativos

Una serie de tornados, incluyendo uno particularmente potente en Enid, Oklahoma, causaron daños extensos y múltiples heridos en el centro de Estados Unidos. Se espera que las tormentas severas continúen durante varios días, con riesgo de tornados, fuertes vientos y granizo.

Una serie de tornados devastadores azotaron el corazón de Estados Unidos el jueves, marcando el inicio de un periodo prolongado y peligroso de intensas tormentas eléctricas que se extenderá por varios días.

El impacto más significativo se sintió en Oklahoma, donde un tornado particularmente potente causó daños extensos y dejó múltiples heridos. La amenaza de tormentas severas, incluyendo tornados de diversas intensidades, fuertes ráfagas de viento y granizo, persiste hasta el lunes, generando una situación de alerta máxima en la región central del país. Enid, Oklahoma, fue golpeada directamente por un tornado grande y de movimiento lento, causando estragos en la infraestructura urbana.

Imágenes capturadas por KOCO, afiliada de CNN, revelaron daños estructurales considerables, vehículos volcados y una gran cantidad de escombros dispersos por el sureste de la ciudad, tras más de 30 minutos de actividad tornádica. Las autoridades informaron de al menos 10 heridos, afortunadamente de carácter leve, según la oficina de gestión de emergencias del condado de Garfield.

Los equipos de búsqueda y rescate trabajaron incansablemente durante toda la noche, evaluando los daños y asistiendo a las comunidades afectadas, incluyendo Gray Ridge y la Base de la Fuerza Aérea Vance. La base aérea, afectada por el tornado, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso debido a los trabajos de restablecimiento del suministro eléctrico y de agua.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, expresó su solidaridad con la comunidad de Enid y se comprometió a colaborar estrechamente con los líderes locales en la evaluación de los daños y la satisfacción de las necesidades urgentes. Además del tornado en Enid, la región fue azotada por nuevas tormentas eléctricas aproximadamente una hora después, con fuertes lluvias y vientos intensos que dificultaron las labores de rescate y provocaron una alerta de inundación repentina.

El patrón meteorológico actual, que desencadenó las tormentas del jueves, mantendrá un alto nivel de riesgo de fenómenos meteorológicos adversos en el centro de Estados Unidos hasta principios de la próxima semana. Se anticipa que el domingo y el lunes serán los días más críticos de este periodo, aunque el pronóstico exacto dependerá de factores clave. El viernes, la amenaza se concentrará principalmente en el bajo valle del Mississipi, con un nivel de riesgo 2 de 5.

Sin embargo, el Centro de Predicción de Tormentas elevó el nivel de riesgo a 3 de 5 en una zona más reducida, abarcando el extremo noreste de Texas y el extremo sureste de Oklahoma. El sábado, el riesgo de tormentas severas se mantendrá en un nivel 3 de 5, principalmente en Kansas y Oklahoma, incluyendo áreas metropolitanas como Oklahoma City y Tulsa.

Las principales amenazas serán fuertes ráfagas de viento y granizo de gran tamaño, aunque la posibilidad de tornados no puede descartarse. Se espera que las tormentas se desarrollen a última hora de la tarde o por la noche, comenzando en el oeste de Kansas y Oklahoma antes de avanzar hacia el este e intensificarse durante la noche.

El pronóstico para el domingo es más incierto, con una menor probabilidad de formación de tormentas, pero con un potencial de peligrosidad aún mayor para las que sí se desarrollen. Se mantiene un nivel de riesgo 3 de 5 en Kansas, debido a la abundante energía atmosférica que podría intensificar rápidamente las tormentas, especialmente si reciben un impulso adicional. En este escenario, podrían surgir supercélulas con vientos dañinos, granizo de gran tamaño y tornados.

Si este impulso no se materializa, la energía atmosférica podría acumularse y contribuir a una amenaza aún mayor el lunes. En consecuencia, se mantiene un nivel de riesgo 3 de 5 para el lunes en partes de Iowa, Wisconsin, Arkansas y Tennessee. La situación exige precaución y vigilancia constante por parte de las autoridades y la población en riesgo





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