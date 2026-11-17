Archivos filtrados de Deutsche Bank muestran que empresas de Trump procesaron pagos vinculados a redes de lavado de dinero en Rusia y Azerbaiyán, contradiciendo negaciones internas.

Documentos confidenciales filtrados del consorcio 'Inside Deutsche Bank' han revelado que el gigante financiero global tenía conocimiento interno de que dos empresas asociadas al expresidente estadounidense Donald Trump estuvieron implicadas en transacciones vinculadas a redes de blanqueo de capitales en Rusia y Azerbaiyán. Estos hallazgos, basados en memorandos internos de mayo de 2020, contradicen declaraciones anteriores de asesores jurídicos del banco que afirmaban no tener constancia de vínculos comerciales entre Trump y entidades rusas.

Confirmación Interna de Transacciones Sospechosas

El banco confirmó en un memorándum fechado en mayo de 2020 que dos empresas de Trump estaban implicadas en transacciones con entidades supuestamente vinculadas a esquemas conocidos como "lavanderías" en Rusia y en Azerbaiyán. Este descubrimiento surge tras el análisis de quince millones de archivos filtrados que sacan a la luz secretos y dobles raseros del gigante financiero mundial, desafiando la narrativa pública de que Deutsche Bank carecía de pruebas sobre los intereses económicos de Trump en la antigua Unión Soviética.

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Un informe bancario obtenido por periodistas muestra que la empresa pantalla británica Faberlex, central en el escándalo de lavado de dinero azerbaiyano, realizó transacciones con al menos una entidad propiedad de Trump. Los datos revelan que se ingresaron casi mil millones de dólares a través de cientos de transacciones diferentes entre mayo de 2013 y mayo de 2015, amounts que coincidían exactamente con los pagos realizados durante el mismo periodo.

Detalles de la "Lavandería" Rusa y Azerbaiyana

La "lavandería rusa" utilizó una enorme infraestructura financiera delictiva para sacar miles de millones de la antigua Unión Soviética entre 2011 y 2014, según adelantó el proyecto de información sobre el crimen organizado y la corrupción (OCCRP). Por su parte, la "lavandería azerbaiyana", que operó entre 2012 y 2014, vio cómo se movían miles de millones a través de una red de sociedades ficticias y cuentas bancarias, fondos que se utilizaban a menudo para influir en políticos europeos a instancias del régimen azerbaiyano.

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Muchas de estas transacciones se canalizaron a través de la sucursal estonia del Danske Bank, convirtiendo a la entidad en sinónimo de este escándalo. Los pagos acababan en manos de figuras influyentes de la Unión Europea, con Faberlex desempeñando un papel central en el movimiento de capital. Este contexto financiero complejo es el marco en el que se sitúan las investigaciones sobre los fondos de las empresas de Trump.

Coincidencias Exactas en Transferencias Bancarias

Los periodistas descubrieron que, apenas semanas antes de que Trump anunciara su candidatura presidencial por el Partido Republicano el 16 de junio de 2015 en la Torre Trump de Manhattan, se produjo una transferencia que parece coincidir exactamente con otra señalada internamente. El 28 de abril de 2015, se enviaron 141.261,82 dólares a la empresa THC Baku Services LLC, propiedad de Trump, una cifra idéntica a la registrada en un memorándum de lucha contra la delincuencia financiera del Deutsche Bank.

Al cotejar esta transacción con los archivos filtrados, los expertos del banco habían compilado una lista de informes de actividades sospechosas (SAR) relacionados con THC Baku Services LLC y otra entidad, DT Marks Baku LLC. Estas pruebas internas sugieren que el banco disponía de amplia información sobre las transacciones de las empresas de Trump mucho antes de que su asesor jurídico principal declarara, en un borrador de abril de 2019, que no conocía conexiones entre Trump, Rusia y el Deutsche Bank.

Posiciones Oficiales y Reacciones ante la Filtración

Deutsche Bank ha optado por no hacer comentarios específicos sobre Trump, limitándose a afirmar en términos generales que los bancos tienen prohibido por ley comentar sus conversaciones con las autoridades supervisoras de Estados Unidos y los informes de actividades sospechosas, incluida su existencia o inexistencia. Esta postura estándar del sector financiero se contrasta con la silencio absoluto de Donald Trump, quien no ha respondido a la solicitud de los periodistas del consorcio que investiga esta filtración masiva.

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Aunque el exdirector de campaña de Trump, Paul Manafort, fue acusado en una investigación del Gobierno de Estados Unidos de haber filtrado información interna vinculada al servicio secreto ruso, no ha surgido ninguna prueba directa de que el propio Trump se viera comprometido previamente. Sin embargo, estos nuevos documentos revelados por 'Inside Deutsche Bank' indican que la entidad bancaria global llevaba mucho tiempo en posesión de pruebas potencialmente cruciales relacionadas con los lazos económicos de Trump con Rusia y Azerbaiyán.