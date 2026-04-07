Deutsche Bank Triplica Ganancias Apostando Contra Empresas de Software en Medio del Auge de la IA

Un equipo de traders de Deutsche Bank obtiene más de 100 millones de dólares al apostar a la baja contra empresas de software en medio de la crisis del sector por la inteligencia artificial. La estrategia se centra en la deuda de empresas con dificultades, aprovechando las caídas de empresas como Adobe y Salesforce. También se beneficiaron de operaciones en Caesars Entertainment y otras compañías.

Un equipo de traders de Deutsche Bank en Estados Unidos ha obtenido ganancias significativas, superando los 100 millones de dólares (aproximadamente 86 millones de euros), al apostar a la baja contra una canasta de deuda de empresas de software.

Este grupo, especializado en analizar y operar con deuda de empresas que enfrentan dificultades financieras, ha logrado más que duplicar sus beneficios durante el primer trimestre del año en comparación con el mismo período de 2025, según informes de Bloomberg. La estrategia se desarrolló en un contexto de importantes caídas en el sector del software, impulsadas principalmente por el avance de la inteligencia artificial (IA). Esta tecnología está desafiando el modelo de negocio de muchas empresas de software al simplificar la programación de código, lo que reduce la necesidad de mano de obra y, por consiguiente, impacta en su rentabilidad.\Los analistas del banco alemán anticiparon este deterioro y tomaron posiciones cortas contra la deuda de diversas compañías del sector de software simultáneamente. Las empresas de tamaño mediano y aquellas que operan bajo el modelo SaaS (Software as a Service, o software como servicio) han sido las más afectadas por la IA, ya que sus tareas son, en muchos casos, fácilmente automatizables. Entre las empresas más perjudicadas se encuentran Adobe, cuya rentabilidad ha disminuido un 31,5% en lo que va del año, y Salesforce, una empresa de software empresarial de código abierto, que ha experimentado pérdidas similares. En Europa, la alemana SAP también ha sufrido una caída significativa, con una disminución del 30%. En febrero, el sector del software estadounidense experimentó una pérdida de valor de un billón de dólares (aproximadamente 840.000 millones de euros) en la Bolsa, después de que la startup Anthropic presentara mejoras en las capacidades de asistencia jurídica de su chatbot Claude. El fondo cotizado iShare IGV, que agrupa a las principales empresas de software de Norteamérica, ha registrado una caída de casi el 24% en su rentabilidad en lo que va del año, mientras que el índice S&P 500 se ha mantenido prácticamente estable, demostrando el impacto específico y considerable que ha tenido la situación del sector de software.\El impacto negativo en el sector de software se ha extendido también al mercado de crédito. Un índice de Bloomberg que monitorea bonos basura (bonos de alto riesgo) registró su mayor pérdida trimestral desde mediados de 2022, reflejando la percepción de mayor riesgo asociada a las empresas del sector. Este grupo de traders de Deutsche Bank, que opera en este segmento del mercado, se dedica a la compra y venta de títulos de deuda. Adicionalmente a las ganancias obtenidas en el sector del software, los traders de Deutsche Bank también han cosechado beneficios al apostar por el alza en las acciones y la baja en la deuda de Caesars Entertainment, uno de los grupos de casinos más grandes de Estados Unidos, que se encuentra en el centro de una disputa por su adquisición por parte de los inversores multimillonarios Tilman Fertitta y Carl Icahn. El equipo también ha mejorado su rendimiento con posiciones largas en la deuda de Brightspeed, una empresa de telecomunicaciones de capital cerrado, y en las acciones de la empresa química Tronox Holdings Plc, al mismo tiempo que tomó posiciones cortas en la deuda de Xerox Holdings Corp. El éxito de este grupo de Deutsche Bank se suma a un período de desempeño positivo, ya que el año anterior logró generar ganancias significativas, alcanzando alrededor de 200 millones de dólares en un solo trimestre, demostrando la eficacia de sus estrategias y la capacidad para anticipar movimientos del mercado





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