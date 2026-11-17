Filtraciones revelan que Deutsche Bank conoció los delitos de Jeffrey Epstein en 2013 y manipuló cuentas por 581,9 millones de dólares, superando informes previos del senador Wyden.

Una nueva oleada de documentos filtrados desmiente la magnitud de la opacidad financiera que rodeaba la relación entre el Deutsche Bank y Jeffrey Epstein, revelando que las transacciones sospechosas ascendieron a 581,9 millones de dólares entre 2013 y 2019. Esta cifra supera considerablemente los 250 millones de dólares señalados en un informe del senador Ron Wyden de agosto de 2026.

La magnitud real de las transacciones ocultas

El banco alemán presentaba informes regulares pero minimizaba el riesgo, lo que permitió la continuación de operaciones vinculadas al acusado. Los datos indican que Deutsche Bank envió 21 avisos internos de actividades sospechosas sobre 3.000 operaciones específicas.

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Estos números se desprenden de 15 millones de archivos entregados por denunciantes a periodistas investigadores en 2026. La evidencia sugiere que las acciones del Deutsche Bank en 2013 ignoraron señales claras de criminalidad.

Conocimiento previo y aprobación interna

Documentos internos confirman que la alta dirección del Deutsche Bank aprobó mantener a Epstein como cliente a pesar de su condena pública por prostitución con menor. El banquero de JPMorgan Chase que llegó al Deutsche Bank reanudó la relación sabiendo del pasado criminal del financiero.

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Reacciones institucionales y responsabilidades

El Deutsche Bank reconoce su error de aceptar a Epstein en 2013 y lamenta su relación histórica en declaraciones oficiales. El banco afirma que notificó el cierre de cuentas en diciembre de 2018 y cooperó con autoridades federales durante la investigación.

El supervisor independiente encargado de verificar el cumplimiento ordenó al Deutsche Bank reforzar controles contra el lavado de dinero mediante tecnología avanzada.