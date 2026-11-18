Deutsche Bank aprobó una garantía de 11,4 millones de euros para Renk GmbH en enero de 2022. La financiación cubre cajas de cambios para los carros Merkava 4, involucrados en incidentes mortales como el caso de Hind Rajab y el asedio del hospital Al Shifa.

Un comité directivo de Deutsche Bank en Fráncfort aprobó el 12 de enero de 2022 una garantía de pago anticipado por 11,4 millones de euros. Este instrumento financiero tenía como objetivo respaldar operaciones con Renk GmbH , un fabricante alemán de material de defensa. La suma destinaba a financiar un contrato específico con el Ministerio de Defensa de Israel, un acuerdo que permanecería vigente hasta 2027.

Aprobación silenciosa en Fráncfort

La decisión ocurrió mientras el mundo celebraba la llegada del nuevo año. El documento que analizaba la operación llevaba en la mesa de los altos mandos desde el 16 de diciembre de 2021. Los ejecutivos debatían si proceder con movimientos que podrían afectar la imagen pública de la entidad financiera alemana. La prioridad inmediata era evaluar la viabilidad comercial sin considerar implicaciones éticas profundas.

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Un asesor jurídico adjunto proporcionó su opinión técnica sobre el asunto. Calificó la operación como un producto de financiación comercial estándar. El experto afirmó que no existía un riesgo de reputación significativo según las métricas de RepRisk. Consideraba que la probabilidad de que la transacción se hiciera pública era muy baja durante su ejecución inicial.

Justificación legal y riesgo reputacional

La defensa legal del banco enfatizó que las cajas de cambio no se clasifican como armas. Este argumento se basaba en la interpretación de la Ley alemana de Armas Militares. Renk GmbH obtendría la licencia necesaria para exportar estos componentes esenciales a Tel Aviv.

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El asesor sugirió una estrategia para mitigar cualquier posible controversia futura. Propuso que las garantías pudieran otorgarse a través de un banco israelí en nombre de Deutsche Bank. Bajo esta estructura, el riesgo reputacional se reduciría considerablemente. El consejero finalizó su informe apoyando explícitamente la transacción.

Vínculos con incidentes letales en Gaza

Las cajas de cambio producidas por Renk se instalaron en los carros de combate Merkava 4. Este vehículo blindado ha estado involucrado en múltiples operaciones militares documentadas. Entre los incidentes más graves figura la muerte de la niña palestina Hind Rajab el 18 de noviembre de 2026.

Hind, de seis años, murió tras un tiroteo mientras huía de los ataques. Su vehículo fue alcanzado por 335 impactos de bala. La Fundación Hind Rajab afirmó en una presentación ante la Corte Penal Internacional en octubre de 2025 que los tanques utilizados eran Merkava 4. Los restos de una ambulancia interceptada contenían un proyectil de este tipo de carro.

Las Fuerzas de Defensa de Israel negaron inicialmente su presencia en la zona. Más tarde, el 19 de agosto de 2026, reconocieron que sus soldados abrieron fuego. Atribuyeron el incidente a fallos en la coordinación de la Media Luna Roja Palestina. Esta afirmación fue desmentida por la organización humanitaria. Forensic Architecture confirmó la presencia de tropas israelíes en el lugar de los hechos.

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Impacto humanitario y consecuencias futuras

El uso de estos tanques se extiende a otros episodios trágicos registrados desde enero de 2022. El asedio al hospital Al Shifa en noviembre de 2023 involucró estos vehículos blindados. También se registró un ataque mortal en la rotonda de Al Tahliya durante la hambruna de junio de 2025.

En este último incidente, civiles morían mientras esperaban ayuda alimentaria. Personas como Sufian Kawareh, de 43 años, intentaban acceder a puntos de distribución cerca de Jan Yunis. La entrega de estos tanques estaba programada para septiembre de 2024. La financiación inicial permitió mantener la cadena de suministro militar en un contexto de conflicto activo y críticas globales crecientes.