Una filtración de 15 millones de archivos revela que Deutsche Bank avaló proyectos fallidos y corruptos en países de alto riesgo usando fondos públicos de CESCE durante 20 años.

Una filtración de más de 15 millones de documentos internos expone el rol del Deutsche Bank en España como financiador central de proyectos públicos fallidos e investigados por sobornos. Durante al menos dos décadas, la sede madrileña del gigante financiero alemán operó como el motor de operaciones cuestionables en regiones de alto riesgo, utilizando fondos públicos para respaldar a empresas españolas implicadas en escándalos de corrupción.

Actividad financiera en mercados de alto riesgo

La investigación transnacional, coordinada por Barracuda Media y realizada por más de 200 periodistas, revela que el banco gestionó estos flujos a través de su departamento de Comercio Estructurado y Financiación de Exportaciones (STEF). Este equipo se especializaba en financiar inversiones de clientes españoles en países clasificados como peligrosos, como Angola, República Dominicana, Ecuador, Gabón, Panamá o Camerún. La documentación muestra que el banco celebraba internamente las altas comisiones generadas por estas operaciones, mientras sus propias auditorías señalaban deficiencias graves en los controles de riesgo interno.

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Mecanismo de aval con fondos del Estado

La mayoría de estas transacciones complejas contaron con el respaldo de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). Esta entidad semipública, con mayoría accionarial del Estado español, aseguró con dinero público las actividades de las empresas en el extranjero. Esta cobertura permitió al Deutsche Bank reducir significativamente su riesgo financiero mientras mantenía los ingresos por intereses y comisiones. Aunque un portavoz del banco afirma que esta cobertura no sustituía a su propia evaluación de riesgos, los archivos sugieren que el aval funcionó como un colchón de seguridad crucial para la rentabilidad de la sede española.

Clientela de empresas investigadas por corrupción

La cartera de clientes de este departamento incluía nombres asociados a graves casos judiciales. Entre ellos se encuentran la empresa pública Mercasa y la semipública Defex, ambas investigadas por la Audiencia Nacional por supuestos sobornos en Angola, Camerún o República Dominicana. También figuraban gigantes de la construcción como la quebrada Eurofinsa, que debe 92 millones a la Agencia Tributaria y está en liquidación, o Elecnor, cuyo historial judicial incluye juicios por cohecho. Otras entidades mencionadas son Isolux, Incatema e Ibadesa, todas vinculadas a distintas tramas de corrupción en España y Latinoamérica.

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Conexiones con el escándalo Lava Jato

La influencia del banco se extendió más allá de sus clientes nacionales al proporcionar apoyo financiero a multinacionales extranjeras involucradas en macroescándalos. Empresas como Odebrecht o Construtora Andrade Gutiérrez recibieron apoyo financiero del Deutsche Bank. Estas compañías son protagonistas de la investigación judicial Lava Jato, que expuso sistemáticamente sobornos en Brasil y otros países de América Latina. La filtración demuestra que el banco mantuvo relaciones comerciales activas con estas entidades a pesar de las graves acusaciones penales que pesaban sobre ellas.

Consecuencias y respuesta del banco alemán

Los proyectos financiados mediante este modelo terminaron frecuentemente abandonados, con retrasos significativos, sobrecostes multimillonarios o en arbitrajes internacionales. El departamento de exportaciones celebraba las comisiones de estas operaciones mientras los controles de cumplimiento se debilitaban. Ante las preguntas sobre su relación con compañías investigadas, el Deutsche Bank se limita a indicar que no comenta sobre relaciones con clientes potenciales, antiguos o actuales. La filtración obtenida inicialmente por los periodistas Josy Joseph y Khadija Sharife plantea graves interrogantes sobre la supervisión de los fondos públicos utilizados para mitigar riesgos privados.