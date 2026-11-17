E-mails filtrados revelan el caos interno en Deutsche Bank antes de la invasión rusa, mostrando la desconexión entre las advertencias de la OTAN y la realidad operativa del banco.

Los documentos internos de Deutsche Bank confirman que, a pesar de las claras señales de peligro en noviembre de 2021, la institución bancaria continuó expandiendo su presencia en Rusia hasta el mismo día de la invasión. Mientras el entonces secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, exhortaba a la alianza militar a prepararse para lo peor ante la amenaza de un ataque ruso, el banco consideraba internamente que las posibilidades de guerra eran bastante bajas. Esta divergencia entre la evaluación de seguridad global y la estrategia comercial de la entidad financiera expone una profunda desconexión en la gestión de riesgos previos al conflicto armado de febrero de 2022.

Inversión en medio de advertencias globales

A principios de noviembre de 2021, el contexto de seguridad en Europa del Este era extremadamente tenso. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, pedía públicamente a la alianza militar que se preparase para lo peor, argumentando que había precedentes de agresión rusa. En referencia a la anexión de Crimea años atrás, el líder de la alianza afirmaba con firmeza que las fuerzas rusas ya habían cruzado esa línea roja anteriormente. Sin embargo, dentro de las estructuras corporativas de Deutsche Bank, la percepción del riesgo era radicalmente distinta. El banco mantenía un volumen de negocio considerable en Rusia y contaba con numerosos oligarcas multimillonarios entre sus clientes, aunque la crisis de Crimea lo había llevado a reducir parcialmente dicha exposición.

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La confianza del banco en la estabilidad del mercado ruso se hizo evidente con la apertura de nuevas oficinas en una ubicación de primer orden en la Plaza Blanca de Moscú. Apenas unas dos semanas después de las advertencias de Jens Stoltenberg, el responsable del banco para Rusia realizó el anuncio oficial de apertura. Durante el evento, el directivo habló de su importante compromiso con el mercado ruso, proyectando una imagen de solidez y continuidad. Este acto simbólico de expansión ocuraba en un momento en que el personal interno comenzaba a experimentar una creciente confusión sobre las implicaciones reales de un posible conflicto bélico para las operaciones bancarias.

Comunicaciones internas sobre sanciones inminentes

Mientras la alta dirección comunicaba su optimismo hacia el exterior, en las trincheras operativas de Deutsche Bank la situación era radicalmente diferente. El personal estaba preocupado por la manera de afrontar posibles embargos financieros que podrían afectar sus activos y transacciones. Una cadena de correos electrónicos, distribuida apenas un mes después de la inauguración de la nueva sede en Moscú, llevaba el título inequívoco de Rusia: Planificación de contingencias ante posibles sanciones. En este mensaje, un experto en operaciones alertaba a sus compañeros que, teniendo en cuenta el entorno político actual, no se podía descartar que el Gobierno de Estados Unidos o la Unión Europea impusieran sanciones a Rusia, a empresas rusas o a particulares.

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Estas comunicaciones internas revelan que la gerencia operativa sí era consciente del peligro inmediato, a diferencia de la estrategia comercial de alto nivel. Los empleados se enfrentaban a la difícil tarea de gestionar relaciones con clientes que podrían ser aislados internacionalmente en cuestión de días. La discrepancia entre las instrucciones de expansión comercial y las alertas de cumplimiento normativo generó un ambiente de tensión y ansiedad que precedió directamente al estallido del conflicto armado. Los archivos muestran que la planificación de contingencias no era un ejercicio teórico, sino una respuesta directa a las crecientes tensiones geopolíticas que culminarían en la invasión.

Llegada de la guerra y golpe de sanciones

El 24 de febrero de 2022, la realidad superó las peores proyecciones cuando Rusia arrasó Ucrania con misiles, incursiones aéreas y operaciones terrestres. Jens Stoltenberg calificó este evento como una invasión a sangre fría y planificada desde hacía tiempo. Inmediatamente después del ataque, los clientes rusos de Deutsche Bank quedaron bajo el foco de las autoridades occidentales. La Unión Europea impuso restricciones inmediatas a cientos de miembros de la Duma rusa, funcionarios y empleados bancarios. Entre las primeras figuras sancionadas se encontraba el oligarca Roman Abramovich, cliente de Deutsche Bank y entonces propietario del Chelsea, así como al industrial Andréi Melnichenko, otro cliente del banco.

Paralelamente, Washington también cargó contra las instituciones y élites de Rusia. El mismo día de la invasión, el gobierno estadounidense anunció que tenía como objetivo merma la capacidad de Rusia para proyectar su poder y amenazar la paz y la estabilidad en Europa. Entre los que serían sancionados por Estados Unidos figuraba el multimillonario de origen uzbeko Alisher Usmanov, también cliente de Deutsche Bank. Justo antes de la invasión, el Reino Unido había sancionado a varios oligarcas, incluido Gennady Timchenko, cercano a Putin. En aquel momento, al menos dos empresas en las que Timchenko tenía participaciones también eran clientes de Deutsche Bank, amplificando el impacto legal y operativo de las medidas.

Retirada lenta y caos institucional

La respuesta de la entidad financiera ante la escalada del conflicto fue gradual y controvertida. Para el 10 de marzo, mientras los ucranianos buscaban desesperadamente comida en la asediada Mariúpol, Goldman Sachs y JPMorgan ya habían anunciado que ponían fin a sus operaciones en Rusia. Por el contrario, el director ejecutivo de Deutsche Bank, Christian Sewing, argumentaba que una retirada inmediata de Rusia iba contra los valores del banco. Sin embargo, el 11 de marzo, Deutsche Bank condenó públicamente la invasión en los términos más enérgicos posibles y comunicó que había reducido sustancialmente su exposición en Rusia desde 2014, anunciando la liquidación de los negocios restantes.

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La decisión de Christian Sewing de que la retirada se haría lentamente generó un profundo malestar interno. Los documentos de la investigación periodística Inside Deutsche Bank muestran a una institución sumida en el caos, con el personal esforzándose por comprender las ramificaciones de su negocio y cumplir con las obligaciones derivadas de las sanciones. Algunos empleados llegaron casi al límite emocional. Un especialista en sanciones escribió el 16 de marzo a un colega de alto rango: Estoy totalmente desbordado, ahora mismo estoy llorando. Todo esto se está volviendo insoportable. Estos testimonios evidencian el costo humano y operativo de la exposición del banco al mercado ruso.

Los archivos filtrados también revelan un debate interno sobre la información que compartirían con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses acudieron al banco pidiendo detalles sobre sus clientes rusos poco después de la invasión, lo que provocó incertidumbre sobre cómo proceder. La combinación de presión regulatoria, pérdida de reputación y complejidad operativa dejó a la organización en una posición difícil. La experiencia de Deutsche Bank durante este periodo sirve como un caso de estudio sobre los riesgos de mantener exposición financiera en regiones geopolíticamente inestables, incluso cuando existen señales de alerta temprana claras y precisas.