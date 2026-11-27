Larry y David Ellison asumen 87.000 millones en deuda para fusionar Skydance y Warner Bros Discovery. El endeudamiento masivo pone a prueba la fortuna familiar y marca el camino para despidos y recortes.

La dinastía de multimillonarios de la tecnología encabezada por Larry Ellison y su hijo David ha desestabilizado los mercados de crédito al asumir una carga financiera sin precedentes en la industria del entretenimiento. Para consolidar la adquisición de Paramount y Warner Bros Discovery, los Ellison han acumulado aproximadamente 87.000 millones de dólares en deuda para sus negocios de entretenimiento. Esta ofensiva compradora extraordinaria ha preparado el terreno para miles de despidos y ha limitado la capacidad de competencia frente a gigantes como Netflix, Disney y YouTube.

Estructura financiera y riesgo de mercado

La familia Ellison ha llegado al límite de su capacidad de endeudamiento tras lanzar esta megaoperación empresarial. Las emisiones de deuda de Skydance y Oracle representan casi la mitad de los 100 títulos de deuda con mayores primas de riesgo en relación con los bonos del Tesoro estadounidense. Este dato refleja claramente la percepción de alto riesgo que tienen los acreedores al financiar la construcción de un nuevo imperio en Hollywood. Al mismo tiempo, Oracle emprende un ambicioso programa de inversión en infraestructura de inteligencia artificial que compite por recursos financieros.

Also read Celsa refinancia 600 millones de euros de deuda para reducir su coste financiero

Financiamiento y participación de inversores

Para cerrar la adquisición de Warner Bros Discovery, la familia aportó 14.000 millones de dólares, apoyados por préstamos personales respaldados por las acciones de Oracle concedidos por Citigroup y JPMorgan Chase. Tesla y SpaceX contribuyeron con aproximadamente 1.000 millones de dólares, una inversión que David Ellison calificó como un voto de confianza. Aunque esta cifra es pequeña en el contexto general, la necesidad de recurrir a Elon Musk subraya la magnitud del esfuerzo financiero. El patrimonio neto de la familia ha caído a menos de la mitad, rondando ahora los 150.000 millones de dólares.

Impacto en la solvencia de Oracle

Oracle ha captado otros 10.000 millones de dólares en deuda este mes, lo que ha llevado a S&P Global a rebajar su calificación crediticia a un nivel apenas por encima del bono basura. La compañía consumió 23.700 millones de dólares de efectivo en su ejercicio fiscal cerrado en mayo, sumando otros 5.400 millones en el último trimestre. Aunque se anuncia que los desembolsos cesarán a principios de 2028, la presión inmediata sobre el flujo de caja es significativa. La deuda total de las entidades involucradas supera los 500.000 millones de dólares en compromisos financieros.

Advertisement

Reacción de los mercados y bonos

Mientras Skydance emitía 57.000 millones de dólares en deuda en plena oleada de ventas, los inversores exigían un retorno por el riesgo asumido. El valor de muchos de esos títulos se ha desplomado, cotizando con descuentos entre el 20% y el 50%. A principios de la semana, los bonos con vencimiento en 2040 se negociaban a solo 56 centavos por dólar. Los inversores ahora exigen una prima de 7,8 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro, frente a los 4,3 puntos registrados en septiembre, evidenciando un rápido deterioro en la percepción del riesgo.

Consecuencias operativas y recortes

La deuda probablemente obligará a acometer profundos recortes en la compañía resultante de la fusión, dejando escaso margen de error. Esta situación se agrava tras la débil recaudación en taquilla de 2026 y una programación futura que depende de nuevas entregas de franquicias principales. David Ellison estará maniatado en su intento de atraer talento debido a la carga financiera. Los prestamistas, directivos y competidores esperan con impaciencia ver si esta carga pone a prueba los límites de la fortuna familiar.