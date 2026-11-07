Detienen a Thomas Markle en Florida por posesión de material de abuso infantil

Thomas Markle es arrestado en Florida en conexión con una investigación internacional que incluye hallazgos en Filipinas y México sobre material ilegal.

Las autoridades federales de Estados Unidos detuvieron este viernes a Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex y suegro del príncipe Enrique, dentro de una instalación residencial en el estado de Florida. El arresto de Markle, quien cumple 82 años, responde a una investigación criminal por su presunta implicación en la posesión de material de abuso sexual infantil. La acción policial se ejecutó en el centro donde residía el hombre tras confirmar que las propiedades vinculadas a él en otros países contenían evidencias ilegales.

Detalles del operativo en Florida y Filipinas

Thomas Markle fue puesto bajo custodia por los agentes estadounidenses después de que la investigación expandiera su alcance más allá de las fronteras de Estados Unidos. Los funcionarios encontraron material de las características señaladas en propiedades relacionadas con el padre de la duquesa de Sussex, específicamente localizadas en Filipinas y México. La agencia Associated Press confirmó que fuentes conocedoras de la investigación validaron la operación que resultó en la privación de libertad del sospechoso. El diario británico The Sun detalló el operativo, aunque las autoridades norteamericanas no han revelado públicamente los cargos específicos que actualmente se le imputan.

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Denuncias y hallazgos en Cebú y México

La investigación se intensificó después de que Thomas Markle Jr., hermanastro de Meghan Markle, denunciara haber encontrado imágenes y vídeos de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre en una vivienda de Cebú, Filipinas. La Policía filipina confirmó esta semana la existencia de archivos de estas características en varios dispositivos electrónicos intervenidos, pero continúa investigando su procedencia exacta y a quién pertenecen. Las pesquisas se extendieron a México, donde las autoridades registraron un inmueble utilizado anteriormente por Markle y localizaron diferentes dispositivos y materiales que están siendo examinados por expertos.

Posiciones de Meghan Markle y la Metropolitan Police

Meghan Markle ya se había pronunciado anteriormente sobre las acusaciones contra su padre, explicando en un comunicado que estas influyeron directamente en su decisión de mantener la distancia con él y evitar que tuviera contacto con sus hijos. La esposa del príncipe Enrique aseguró que la naturaleza de las sospechas la llevó a proteger a su familia del padre biológico. La Metropolitan Police de Londres confirmó posteriormente que había recibido una comunicación sobre estos hechos, aunque situó su recepción en 2019, mucho antes de la actual operación internacional.

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Impacto internacional y próximos pasos legales

La detención de Thomas Markle supone un nuevo avance significativo en una investigación internacional que cuenta con la colaboración de organismos policiales de varios países. El sospechoso había rechazado públicamente las acusaciones contra él en el pasado, pero su arresto en Florida marca un giro definitivo en el estatus legal de este caso. Todavía deben esclarecerse las posibles responsabilidades penales exactas mientras los dispositivos digitales son analizados en múltiples jurisdicciones.

El caso mantiene su relevancia global debido a la alta posición de la duquesa de Sussex en la familia real británica. Mientras las autoridades filipinas y mexicanas continúan sus exámenes forenses de los dispositivos, la situación legal de Thomas Markle en Florida podría tener consecuencias procesales a largo plazo. La investigación sigue abierta y los detalles adicionales sobre los hallazgos digitales se espera que se revelen conforme avancen los procedimientos judiciales correspondientes en cada país involucrado.