Detienen a Rafael N alias R2, líder de Los Rs del CJNG en Jalisco

La Marina detiene a Rafael N alias R2, líder de la facción Los Rs del CJNG en Jalisco. Operación con la DEA vincula al sospechoso con homicidios y extorsión a productores.

Las autoridades mexicanas anunciaron el domingo la detención de un presunto líder de la facción Los Rs del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG). Este operativo de seguridad fue llevado a cabo en el estado de Jalisco y contó con el apoyo crucial de inteligencia compartida por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos ( DEA).

Detalles del operativo naval en Zapopan

La Marina de México identificó al detenido como Rafael N, alias R2. Fue capturado en un operativo realizado en Zapopan por la unidad de operaciones especiales de la Armada. Dicha acción se ejecutó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y se basó en labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia. Durante la operación, el personal naval sufrió un ataque armado y respondió al fuego. El detenido y un oficial naval resultaron heridos y están recibiendo atención médica. También se detuvieron a otras 19 personas durante la acción.

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Vínculos con homicidios y extorsión a productores

Según la Marina, Rafael N estaría vinculado al homicidio de Carlos Manzo y otras 19 personas. Manzo, exalcalde de Uruapan en Michoacán y productor de aguacate, fue asesinado a tiros durante una celebración pública del Día de Muertos el 1 de noviembre del año pasado. Estaba acompañado por su familia en ese momento. Omar García Harfuch, ministro de Seguridad, confirmó que el detenido es un líder clave de Los Rs. Esta célula del CJNG opera en los estados de Jalisco y Michoacán. La orden de arresto pendiente en México es por homicidio agravado. Además, existe una orden de extradición a Estados Unidos.

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Actividades delictivas de la facción Los Rs

El ministro de Seguridad detalló que esta célula está vinculada principalmente a la extorsión, el narcotráfico, el homicidio, la privación ilegal de libertad y el secuestro. También se les atribuyen ataques contra las autoridades. Entre las víctimas de extorsión se encuentran empresarios y productores de aguacate. La DEA informó en una publicación en redes sociales que R2 era buscado en Estados Unidos. Los cargos federales incluyen narcotráfico y posesión de armas de fuego. Las autoridades mexicanas suelen ocultar los apellidos de los sospechosos y los identifican únicamente por su nombre de pila seguido de la letra N.

Contexto de violencia y operaciones recientes

Esta detención se produce en un contexto de alta violencia criminal en la región. Integrantes de la Policía de México custodiaban una zona afectada por la explosión de un auto en inmediaciones de una estación de policía. El incidente ocurrió este lunes en el municipio de Ojocaliente, Zacatecas. La explosión dejó al menos 10 lesionados, dos de ellos en estado grave. Las autoridades investigan un posible vínculo con el CJNG en este atentado. Elementos de las fuerzas de seguridad vigilaban la zona tras un operativo que terminó en enfrentamiento armado y con la detención de Rafael N.