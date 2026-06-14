Detenidos seis motoristas por conducción temeraria en grupo organizado en Valencia

La Guardia Civil arrestó a seis personas, dos menores, de un grupo de 25 motociclistas que circulaban de forma temeraria en la A-7 y CV-35, ignorando órdenes y causando daños a un vehículo policial. Se investigan delitos de conducción temeraria y grupo criminal.

La Guardia Civil ha detenido a seis motoristas, entre ellos dos menores de edad, que formaban parte de un grupo de aproximadamente 25 motociclistas que, organizados a través de redes sociales, realizaban maniobras temerarias y peligrosas en la autovía A-7, a la altura del municipio valenciano de Torrent.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, cuando la Central Operativa del Subsector de Tráfico de Valencia (COTA) recibió múltiples avisos de conductores alertando sobre un grupo de motos que circulaban a gran velocidad, realizando adelantamientos indebidos y zigzagueando entre los vehículos, poniendo en grave riesgo la seguridad vial. Ante la gravedad de la situación, la COTA, en coordinación con el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia, activó un dispositivo especial de seguimiento e interceptación, movilizando a varias patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia.

Los agentes lograron localizar al grupo unos 20 minutos después de las primeras alertas, cuando circulaban por la CV-35, a la altura de L´Eliana. Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, los motoristas hicieron caso omiso a las órdenes de detenerse y emprendieron una huida temeraria, durante la cual algunos de ellos llegaron a colisionar contra un vehículo oficial, dejándolo inutilizado y causando lesiones leves a un agente que resultó atropellado.

La persecución continuó hasta que varios de los implicados intentaron cargar las motocicletas en una furgoneta en un polígono industrial de Llíria, momento en el que fueron sorprendidos por las patrullas. En total se arrestó a seis personas: un joven de nacionalidad francesa y otros cinco individuos, incluyendo a un menor de 16 años.

Además, se identificó a un niño de 12 años que también participaba en la conducción temeraria; al ser inimputable, fue entregado a sus padres. Las investigaciones, a cargo de la Unidad de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Valencia con el apoyo del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), han determinado que los detenidos podrían enfrentarse a penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir de uno a seis años por el delito de conducción temeraria, así como a penas de tres a seis meses de prisión, multa de seis a doce meses o trabajos comunitarios por crear grave riesgo para la circulación.

Asimismo, se evalúa la posible comisión de un delito de grupo criminal, dado que se habrían unido tres o más personas para delinquir de forma organizada, aunque sin la estructura compleja de una organización criminal. Hasta el momento se han incautado ocho motocicletas, una furgoneta y varios dispositivos móviles que serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Llíria.

La Guardia Civil continúa con las investigaciones para determinar la posible implicación de más personas y esclarecer todos los detalles de este grave incidente que ha puesto en alerta a las autoridades de tráfico de la Comunidad Valenciana





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