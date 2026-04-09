Detenidos por explotación laboral: Call centers utilizaban 'tartazos' y condiciones inhumanas

La Policía Nacional desmantela una red de explotación laboral en call centers de Madrid y Fuenlabrada, donde los trabajadores eran humillados y sometidos a condiciones precarias. Los responsables utilizaban el 'tartazo limpio' y otras prácticas degradantes.

Un episodio de humillación laboral ha destapado una red de explotación en varios call centers ubicados en Madrid y Fuenlabrada . La Policía Nacional ha desmantelado una organización que sometía a sus empleados, mayoritariamente ciudadanos extranjeros, a condiciones laborales deplorables y degradantes.

Los responsables, ahora detenidos, implementaron un sistema de control basado en la competitividad extrema, castigando públicamente a aquellos trabajadores que no cumplían con los objetivos diarios. El trato, calificado por las autoridades como humillante, incluía el 'tartazo limpio', una práctica que obligaba a los empleados peor clasificados a recibir tartas en la cara frente a sus compañeros, una escena diseñada para intimidar y reforzar la presión. La investigación, iniciada a raíz de la detección de múltiples centros operando bajo un mismo patrón, ha revelado la existencia de hasta 15 call centers vinculados a esta red de explotación, evidenciando una estrategia sistemática de vulneración de los derechos laborales.\El sistema de control implementado por la organización no se limitaba al humillante 'tartazo'. Los empleados estaban sometidos a una vigilancia constante y a una dinámica de recompensas y correctivos, diseñada para asegurar la obediencia total. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo, una situación de vulnerabilidad que la red aprovechaba para imponer condiciones laborales completamente irregulares. Los trabajadores carecían de jornadas legales, descansos obligatorios, vacaciones y salarios dignos. Tampoco contaban con seguros médicos ni protección ante accidentes laborales, exponiéndolos a una situación de precariedad extrema. Además, se les obligaba a seguir guiones telefónicos cerrados e invasivos, diseñados para confundir a los clientes y lograr contrataciones fraudulentas de servicios o productos. Esta práctica, también bajo investigación, revela un claro intento de obtener beneficios a costa de la explotación y el engaño, demostrando un desprecio absoluto por los derechos y la dignidad de los trabajadores.\La investigación, que contó con la colaboración de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, condujo a un operativo simultáneo el pasado 10 de marzo en todos los centros identificados. Este operativo culminó con la detención de siete personas, cuatro hombres y tres mujeres de mediana edad, de nacionalidad venezolana, peruana y española. Los detenidos, presuntos responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, fueron puestos a disposición judicial. La organización, que operaba en varios centros, incluido uno en la calle Agustín Durán, 35 bis, en el distrito de Salamanca, se caracterizaba por su intento constante de dificultar la actuación policial, cambiando frecuentemente de ubicación. La investigación continúa, enfocándose en la evaluación de los daños causados a las víctimas y en la posible implicación de otros individuos o empresas





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