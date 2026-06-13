Detenidos dos hombres en Girona por agresión sexual a tres menores a los que pagaban

Los Mossos d'Esquadra han arrestado a dos individuos, de 35 y 44 años, por abusar sexualmente de tres menores de dieciséis años a cambio de dinero. Ambos ingresaron en prisión tras pasar a disposición judicial y el caso se considera cerrado.

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Girona a dos hombres acusados de agresión sexual a tres menores de 16 años, a quienes pagaban por mantener relaciones sexuales.

Según la información confirmada por los Mossos a Efe y publicada por el 'Diari de Girona', el primer acusado, de 35 años, fue arrestado el 28 de mayo, mientras que el segundo, de 44, fue detenido el 10 de junio. Ambos han sido ingresados en prisión tras pasar a disposición judicial. Los hechos ocurrieron en el segundo semestre de 2025. Los Mossos consideran el caso cerrado y no prevén más detenciones.

Fuentes de los Mossos han confirmado a Efe la información adelantada sobre este caso por el 'Diari de Girona' y han precisado que el segundo arrestado fue detenido en Girona el pasado miércoles, 10 de junio. Ese mismo día, el segundo arrestado pasó a disposición judicial en Girona, tras lo que se decretó el ingreso de ambos en prisión. Los hechos sucedieron en el segundo semestre de 2025, periodo en el que ambos adultos presuntamente abusaron de los menores.

Las citadas fuentes han indicado que los Mossos dan este caso por cerrado y que no se prevén nuevas detenciones





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