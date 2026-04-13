Detenidos cinco individuos por robo y maltrato de más de 70 caballos en la sierra de O Barbanza

La Guardia Civil detiene a cinco personas en A Coruña y Pontevedra por el robo de caballos y el maltrato animal en la sierra de O Barbanza. La operación 'Besteiros' revela una red dedicada a la sustracción y venta ilegal de ganado equino, resultando en la muerte de varios animales.

La Guardia Civil de Boiro , en la provincia de A Coruña, ha llevado a cabo la detención de cinco individuos, residentes en la propia Boiro , así como en las localidades pontevedresas de Caldas de Reis, Barro y Meis. Estos individuos están presuntamente implicados en la sustracción de más de setenta caballos que pastaban en la sierra de O Barbanza , y en la trágica muerte de cinco de estos animales.

La información, que ha sido difundida por el Instituto Armado y recogida por Europa Press, detalla los resultados de la operación 'Besteiros', que ha logrado desarticular una red criminal dedicada a actividades ilícitas relacionadas con el ganado equino. En el contexto de la operación, los arrestados se enfrentan a cargos serios que incluyen hurto, receptación de bienes robados y maltrato animal, con el agravante de lesiones graves y la muerte de los animales. La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por la desaparición continua y sistemática de ganado equino en diversas zonas de pastoreo de la región. Según ha especificado la Guardia Civil en un comunicado oficial, el grupo criminal operaba de manera coordinada, sustrayendo los caballos para luego venderlos a miembros de una asociación ganadera. Para dificultar la identificación de los animales por parte de sus legítimos dueños, los implicados modificaban las marcas identificativas presentes en las orejas de los caballos, creando nuevas muescas sobre las originales, sin la supervisión ni el asesoramiento de veterinarios cualificados, lo cual constituía una práctica ilegal y perjudicial para la salud de los animales. Durante el transcurso de la investigación, los agentes de la Guardia Civil confirmaron la muerte de cinco caballos, causadas por disparos de arma de fuego. Por este motivo, y como parte de las evidencias, se procedió a la incautación de cinco escopetas de caza que, se presume, fueron utilizadas por uno de los implicados para llevar a cabo los disparos fatales. El operativo policial culminó con la restitución de los animales recuperados a sus legítimos propietarios, residentes en los municipios de Boiro, Porto do Son y Lousame. Después de prestar declaración en las dependencias de la Guardia Civil de Boiro, los cinco detenidos fueron puestos en libertad. Las diligencias policiales realizadas, que incluyen la recopilación de pruebas y testimonios, han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Ribeira, donde se continuará el proceso judicial para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados y las sanciones correspondientes por sus actos





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