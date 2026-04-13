Detenido Óscar Freire por presuntos malos tratos, según denuncia de su esposa

El exciclista Óscar Freire, tricampeón mundial, fue detenido tras ser denunciado por su esposa por presuntos delitos de violencia en el ámbito familiar. La denuncia detalla agresiones físicas, amenazas y acoso, incluyendo control constante y una supuesta doble vida del deportista.

El exciclista profesional Óscar Freire , reconocido por sus tres títulos mundiales, fue detenido este domingo tras ser acusado por su esposa de presuntos delitos de violencia doméstica . La denuncia, presentada en el puesto de la Guardia Civil de Torrelavega, detalla agresiones físicas, amenazas, vejaciones y acoso que, según la denunciante, se han mantenido durante varios años de relación.

La pareja, que se encuentra en proceso de divorcio y no convive desde noviembre de 2025, tiene tres hijos, dos de ellos menores de edad, lo que añade una dimensión particularmente sensible al caso. El relato de la esposa, recogido en un atestado policial, describe un patrón de comportamiento controlador y abusivo que, según sus declaraciones, ha ido escalando con el tiempo, afectando profundamente su bienestar emocional y físico. Según la denuncia, la relación conflictiva entre ambos comenzó a intensificarse en 2023, veinte años después de su matrimonio. La mujer afirma que el exciclista, a lo largo de la relación, siempre mostró una actitud controladora, que ella, inicialmente, aceptaba como algo 'normal'. Sin embargo, con el tiempo, esta dinámica se transformó en un acoso continuo, incluyendo la colocación de micrófonos en el coche y la vivienda, la instalación de localizadores GPS en el vehículo y la duplicación de su cuenta de WhatsApp, lo que le permitía al deportista tener un control total sobre sus movimientos y actividades. La mujer relata sentirse constantemente vigilada, con su exmarido sabiendo siempre dónde está y qué hace, demostrando celos y posesividad exacerbados. En el atestado se menciona que durante la presentación de la denuncia, el exciclista la llamó trece veces, lo que ilustra la persistencia de su comportamiento controlador. La denunciante asegura que, como consecuencia de esta dinámica, se sintió inferior, sumisa y desvalorizada, tanto en el ámbito económico como en lo referente a su apariencia física. El testimonio de la mujer detalla una serie de episodios violentos, incluyendo discusiones acaloradas, agresiones físicas y amenazas que ocurrieron incluso en presencia de sus hijos. Se relata un incidente en septiembre de 2025, donde Freire supuestamente le arrebató el teléfono de las manos con violencia y lo estrelló contra el suelo al tratar ella de llamar a su hermano, destrozando el aparato. Otro incidente descrito tuvo lugar en su antigua vivienda en Mijares (Santillana del Mar), donde el exciclista, en medio de una discusión, destruyó mobiliario, incluyendo un lienzo, y le arrojó la fotografía de ella, gritándole que 'esto es lo que quieres'. Además, la denuncia incluye insultos, comentarios vejatorios, amenazas de 'hacerle la vida imposible', dejarla 'sin un duro' y quitarle a sus hijos. La mujer también asegura que Freire mantuvo una 'vida paralela' con otras mujeres, no ocultando estas relaciones e incluso 'obligándola a realizar prácticas sexuales que hacía con sus amantes'. La denuncia culmina con una discusión en una misa el mismo domingo, donde Freire la habría agarrado del brazo, obligándola a sentarse junto a él y arrebatándole el teléfono cuando ella intentó llamar a su hermano. Finalmente, dos horas después, la mujer acudió a la Guardia Civil para formalizar la denuncia, resultando en la detención del exciclista, quien se acogió a su derecho a no declarar





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