Un conductor evade control alcoholemia en noviembre, choca contra cierre residencial y resulta herido. Es trasladado a Ourense y encarcelado en Pereiro de Aguiar por delitos de conducción temeraria.

Un conductor fue detenido y encarcelado después de provocar un accidente de tráfico grave mientras intentaba escapar de un control de la Guardia Civil en la noche del 21 de noviembre. El incidente comenzó cuando los agentes intentaron detener un turismo, pero el conductor decidió huir, poniendo en riesgo inmediato la seguridad pública y la integridad física de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

La fuga y el choque contra residencia

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 21 de noviembre, cuando los miembros de la Guardia Civil realizaron una parada de rutina a un vehículo turismo. Ante la orden de detención, el conductor optó por no detenerse y aceleró para huir, lo que obligó a uno de los agentes a apartarse bruscamente para evitar ser atropellado. Durante esta persecución, el conductor realizó múltiples adelantamientos de riesgo y maniobras antirreglamentarias, creando una situación de alto peligro para el resto de los usuarios de la vía pública.

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La persecución terminó cuando el conductor perdió el control de su vehículo, salióse de la carretera y se estrelló contra el cierre de una vivienda particular. Tras localizar el vehículo accidentado, los guardias civiles procedieron a las comprobaciones pertinentes, constatando que sobre el conductor existían medidas judiciales previas. Específicamente, se verificó que pesaban sobre su persona órdenes de búsqueda y captura o medidas coercitivas emitidas por los juzgados de Ourense y Pontevedra.

Nuevo intento de fuga y consecuencias médicas

Inmediatamente después del impacto, el conductor intentó escapar nuevamente, esta vez huyendo a pie. Sin embargo, la acción fracasó cuando cayó al suelo y se golpeó la cara contra el muro de una vivienda cercana. Como resultado de las heridas sufridas durante el accidente y la posterior caída, el hombre fue trasladado de urgencia al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense para recibir atención médica especializada.

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La situación legal del detenido se resolvió al día siguiente. Tras ser atendido médicamente, el hombre ingresó en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar. Este ingreso fue ejecutado estrictamente por orden judicial, cumpliendo con las resoluciones de los tribunales de Ourense y Pontevedra que ya pesaban sobre él antes de que comenzara la persecución.

Investigación formal por delitos graves

La Guardia Civil ha iniciado diligencias penales oficiales para investigar las acciones del conductor. Los presuntos delitos por los que se instruyen estas diligencias incluyen la conducción temeraria, que conlleva graves riesgos para la seguridad vial, y los intentos de eludir el control de alcoholemia que desencadenaron toda la secuencia de eventos. El caso continúa su curso legal dentro del sistema de justicia español.