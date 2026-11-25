Ariel Velásquez-Morales, quien ganó un millón de dólares en la Lotería de Massachusetts, fue arrestado por ICE en East Boston por entrada ilegal. Análisis del caso y contexto migratorio.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a Ariel Velásquez-Morales en East Boston el martes, pocos días después de que compartiera una foto sonriendo con un cheque gigante por un millón de dólares de la Lotería de Massachusetts. Este ciudadano salvadoreño, quien compró el boleto ganador en un mercado local por 10 dólares, ahora enfrenta la deportación inmediata tras ser acusado de haber permanecido en Estados Unidos de forma ilegal durante más de diez años.

Contexto del arresto migratorio

Micah Bock, subdirector de Asuntos Públicos de ICE, confirmó el operativo mediante un comunicado oficial donde declaró que las acciones de la agencia están alineadas con la aplicación estricta de las leyes migratorias vigentes. La detención ocurrió en el mismo vecindario donde el ganador adquirió el ticket, generando una rápida reacción en redes sociales donde usuarios expresaban su sorpresa ante la situación del premiado.

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Historial ilegal y orden judicial

Según los registros del Departamento de Justicia, Velásquez-Morales ingresó por primera vez a Estados Unidos de manera irregular en 2013 durante la administración de Barack Obama, cruzando el Valle del Río Grande en Texas. Aunque fue liberado en ese momento con una citación para comparecer ante un juez, la autoridad federal señaló que una corte ordenó su expulsión definitiva en 2014.

Desde entonces, el individuo ha continuado residiendo en el país sin autorización legal, lo que constituye la base jurídica para su actual custodia bajo las normas federales de inmigración. La agencia no ha especificado si la publicación viral de su premio en redes sociales fue el factor detonante que alertó a las autoridades sobre su paradero exacto.

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Implicaciones financieras y legales

El ganador había optado por recibir sus ganancias en efectivo, lo que se traduce en un pago único de 650.000 dólares antes de impuestos, según los datos proporcionados por ICE. La Lotería de Massachusetts permite la participación a cualquier persona de al menos 21 años que se encuentre físicamente en el estado al momento de la compra, independientemente de su estatus migratorio.

Actualmente, no existe claridad sobre qué sucederá con los fondos millonarios acumulados por Velásquez-Morales mientras se procesa su caso de deportación. CNN ha intentado obtener una declaración oficial de la Comisión de Lotería del Estado de Massachusetts respecto a si los fondos pueden ser retenidos o transferidos durante la custodia de ICE.

Política migratoria bajo Trump

Este arresto se inscribe en la ofensiva migratoria masiva liderada por el presidente Donald Trump, quien ha priorizado las detenciones en el interior del país. Para julio de 2026, cerca de 66.000 personas estaban bajo custodia de ICE, un aumento del casi 70 por ciento respecto al nivel registrado cuando Trump asumió el cargo el año anterior.

A pesar de las derrotas electorales republicanas en las intermedias, el presidente y el secretario de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han afirmado que se mantiene el compromiso de expulsar a los indocumentados. Sin embargo, tras la presión política reciente, ha surgido incertidumbre sobre si se introducirán cambios significativos en estas tácticas de ejecución de la ley.