Detenido en Valencia un menor vinculado a Blocus por los disturbios

El TSJC informa de la detención en Valencia de un menor de 16 años presuntamente ideólogo de Blocus. Se suma a otro joven de 18 años en Barcelona tras los graves disturbios del 24 de octubre.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ( TSJC) ha confirmado este domingo la detención de un menor de edad de 16 años en el centro de Valencia. Este joven está siendo investigado por su presunta relación con el grupo de extrema izquierda Blocus. La autoridad judicial ha destacado que el menor actuaría como un ideólogo a través de redes sociales.

Detención de un ideólogo en Valencia

La policía local de Valencia llevó a cabo la detención este fin de semana. El TSJC ha informado de este operativo en una publicación realizada en la plataforma X. Se señala que el menor está vinculado a un grupo organizado. Dicho colectivo es presuntamente responsable de los altercados ocurridos el pasado 24 de octubre.

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Este hecho se suma a otra detención de gran relevancia en Cataluña. Este viernes fue arrestado un joven de 18 años que ya es conocido por su actividad en este entorno. El pasado domingo, este joven de 18 años pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona.

Responsables de los graves disturbios

El Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, que actuaba en funciones de guardia, está investigando ambos casos. La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión provisional, o su puesta en libertad, para el joven de 18 años. El menor de Valencia será llevado también ante los tribunales competentes.

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Estas detenciones se enmarcan en los graves disturbios y pillajes que tuvieron lugar en el centro de Barcelona. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de octubre y provocaron un importante desorden público. Estos disturbios emularon los violentos eventos que se estaban produciendo en Francia durante esas mismas semanas.

Balance de detenidos y identificados

El saldo de los altercados en Barcelona fue considerable para las autoridades. En total, se registraron 133 detenidos por las fuerzas de seguridad. Además, se procedió a la identificación de más de 500 personas que estuvieron involucradas o presentes.

La violencia y el caos generaron una fuerte respuesta por parte del Estado. Las autoridades han intensificado las medidas de seguridad en las zonas afectadas. El objetivo es evitar la repetición de episodios similares en el futuro próximo.

Mensajes para nuevo puente de Todos los Santos

Durante la última semana, se han realizado nuevos llamamientos públicos. Estos avisos buscaban volver a realizar disturbios durante el puente de Todos los Santos. Los grupos implicantes instaban a la población a participar en nuevas acciones violentas.

Ante esta amenaza, las autoridades han reforzado la vigilancia. Se han desplegado recursos adicionales para mantener el orden público. La seguridad ciudadana es la prioridad principal en estos días festivos.

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Comercios blindados ante la amenaza

Los propietarios de comercios han tomado medidas preventivas por su cuenta. Durante estos días, se han blindado los establecimientos comerciales. La medida ha sido aplicada en numerosas zonas del centro de Barcelona.

Los dueños han instalado maderas o estructuras de hierro en sus escaparates. Estas protecciones se extienden también a las fachadas de los locales. El miedo a nuevos pillajes ha llevado a estas restricciones comerciales.

Situación de alarma en la ciudad

La situación ha generado una sensación de alarma entre los ciudadanos. La convivencia en las calles se ha visto alterada por la violencia. Las detenciones son una muestra de la firmeza del sistema judicial.

El TSJC mantiene una comunicación activa con los medios de comunicación. Se informa a la sociedad de cada avance en la investigación. La transparencia es clave para mantener la confianza en las instituciones.

Las autoridades esperan que la presencia policial disuada nuevas acciones. La cooperación entre diferentes cuerpos de seguridad es fundamental. Valencia y Barcelona están bajo alta vigilancia en esta etapa.