Detenido en Puerto Real por posesión de más de 500 archivos de pornografía infantil

Un hombre de 39 años fue arrestado en Puerto Real, Cádiz, tras ser encontrado en posesión de más de 500 archivos de material pornográfico infantil, muchos de ellos con bebés. La investigación, iniciada en abril, descubrió que el contenido se almacenaba en una nube personal. Se incautaron cerca de cuatro terabytes de datos en un registro domiciliario.

La Guardia Civil ha detenido en Puerto Real , Cádiz , a un hombre de 39 años por un presunto delito de posesión de material pornográfico infantil.

El detenido almacenaba, en su mayoría, contenido que involucraba a bebés. En total, se han hallado más de 500 archivos de este material pornográfico en sus ordenadores, los cuales están siendo analizados por expertos del Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz. La investigación se inició el pasado mes de abril, inmediatamente después de que los agentes localizaran varias imágenes de contenido pedófilo en la red.

Los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo análisis de los más de 500 archivos que el supuesto autor había acumulado en su propia nube de almacenamiento. Muchas de estas imágenes y vídeos tenían un contenido degradante, vejatorio y de extrema crudeza, al tratarse de menores de edad y, en su gran mayoría, de bebés.

Los agentes, tras la comprobación inequívoca de la existencia de este ilícito penal, continuaron con las pesquisas para finalmente ubicar al supuesto autor en la localidad de Puerto Real, Cádiz. Fue el pasado día 28 de mayo cuando se detuvo a este hombre de 39 años por un delito de posesión de material pornográfico de menores.

También se registró el domicilio de esta persona, donde se hallaron varios ordenadores, discos de almacenamiento y otros dispositivos informáticos, con un total de casi cuatro terabytes de información que, actualmente, se hallan en dependencias oficiales para su análisis. En el registro se ha intervenido numeroso material informático. Los agentes trabajan para determinar tanto la existencia de víctimas, la localización de más contenido pedófilo como averiguar qué parte de ese material pudiera haberse compartido o distribuido





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