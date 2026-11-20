Los Mossos d'Esquadra detienen al hijo mayor de Carme Escribano, hallada sin vida con una herida en el cuello en su domicilio de Llívia, Girona.

Los Mossos d'Esquadra han detenido al hijo mayor de Carme Escribano Rota, de 59 años, vecina de Llívia, una localidad del Pirineo de Girona, que había sido hallada muerta en su domicilio el pasado lunes. La Policía de Cataluña ha informado de que los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Alt Pirineu i Aran (RPPA) se encargaron de la localización y del arresto del presunto implicado en el crimen. Por el momento, la policía no ha revelado el lugar exacto en el que se produjo la detención.

Fuentes cercanas al caso confirman que el detenido es Ferran V.E., hijo mayor de la víctima, que permanecía desaparecido desde que su hermano menor, Albert, localizó el cadáver de la madre en la entrada de la vivienda. La detención se produjo este viernes, tras varios días de investigación centrada en el entorno familiar de la víctima.

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Cómo se localizó el cuerpo de Carme Escribano

El cuerpo de Carme Escribano fue encontrado sobre las 13.00 horas del pasado lunes por su hijo menor, que fue quien llamó a emergencias. El cadáver presentaba una profunda herida en el cuello, según el relato de las fuentes consultadas.

Los sanitarios que acudieron al domicilio no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer. Los primeros indicios apuntan a que llevaba un día muerta, aunque esa cronología deberá ser confirmada por la autopsia. Para ello, el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Lleida (IMLLC).

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Según las mismas fuentes próximas a la investigación, los investigadores dirigieron desde el primer momento las sospechas hacia el hijo mayor de la víctima. La hipótesis del presunto implicado se sustenta en esas primeras pesquisas, que todavía no han sido confirmadas judicialmente.

Posición de los investigadores y del entorno vecinal

Los agentes de la DIC intentarán que el arrestado responda a sus preguntas, según la información disponible. Hasta ese momento, Ferran V.E. es considerado presunto autor y sus declaraciones podrían aportar nuevos datos sobre lo ocurrido en la vivienda.

Carme Escribano vivía en una pequeña localidad del Pirineo de Girona totalmente rodeada de territorio francés. Era muy conocida en el pueblo desde que se casó allí y tuvo a sus dos hijos. Muchos vecinos mantenían también contacto con ella, un vínculo que ha quedado reflejado en el duelo colectivo que se ha vivido en la localidad.

Unas setenta personas participaron el pasado martes en un acto para condenar el crimen de Carme Escribano, natural de Borredà (Barcelona). Ante esa concentración, el Ayuntamiento de Llívia decretó tres días de duelo oficial en memoria de la vecina.

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Próximos pasos judiciales tras la detención

El detenido será puesto a disposición del juzgado de Instrucción de Puigcerdà (Girona), que es el órgano que instruye la causa, en los próximos días. Ese paso marcará el inicio de la fase judicial del procedimiento.

La autopsia que se practicará en el Instituto de Medicina Legal de Lleida será clave para confirmar el momento de la muerte y las circunstancias de la herida en el cuello. Sus resultados servirán para contrastar las hipótesis que manejan los investigadores de la DIC y los Mossos d'Esquadra.

Hasta que se conozcan esos datos, la investigación mantiene la presunción de inocencia del detenido y la causa seguirá su curso en el juzgado de Puigcerdà.