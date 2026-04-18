Detenido en Cádiz un hombre por agredir a su pareja en plena calle; otro arrestado con un machete

La Policía Local de Cádiz ha detenido a un hombre por un presunto delito de violencia de género tras una agresión en el casco histórico. En otro incidente, otro individuo fue arrestado con un machete en la Plaza de San Juan de Dios. El Sistema VioGén registra más de 100.000 casos activos de violencia de género en España.

La Policía Local de Cádiz ha procedido a la detención de un individuo en la tarde de este viernes, señalado como presunto responsable de un delito de violencia de género . Los sucesos, según las informaciones facilitadas por el cuerpo municipal, se desarrollaron en el corazón del casco histórico de la ciudad, en las proximidades de la Plaza de España. Testigos presenciales del incidente corroboraron la versión ofrecida por la mujer agredida, describiendo una agresión física en plena vía pública. La rápida actuación policial, motivada por el aviso recibido en la zona, permitió la localización y detención del supuesto autor. El detenido fue conducido a las dependencias policiales para la instrucción de las diligencias pertinentes. Paralelamente, la víctima recibió la asistencia necesaria, siguiendo el protocolo establecido para estos casos, que incluye atención médica, medidas de protección y el apoyo de personal especializado.

En un operativo separado y de distinta índole, desarrollado en la Plaza de San Juan de Dios, los agentes de la Policía Local también efectuaron el arresto de otro individuo. Esta detención se produjo debido a que sobre el hombre pesaba una orden judicial de busca, detención y personación. Durante la intervención, y como parte del registro, los policías se incautaron de un machete, lo que derivó en su inmediata puesta a disposición de las autoridades judiciales.

El Sistema VioGén, herramienta fundamental para el seguimiento de la violencia de género en España, registra a principios del mes de abril un total de 102.112 casos activos. De esta cifra alarmante, un número considerable de casos se encuentra clasificado como de riesgo extremo, mientras que más de un millar de situaciones revisten un riesgo alto. Estos niveles implican la aplicación de medidas de protección de carácter reforzado para las víctimas. La gran mayoría de los casos se concentran, sin embargo, en los tramos de riesgo bajo y medio. Es relevante destacar que, de las más de 52.000 víctimas registradas, un elevado porcentaje tiene menores a su cargo, circunstancia que agrava la vulnerabilidad de las afectadas y añade una capa de complejidad a la respuesta institucional.

El Sistema VioGén, en su misión de coordinar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se dedica al seguimiento individualizado de las víctimas y a una pormenorizada evaluación del riesgo, con el firme propósito de evitar futuras agresiones. Las autoridades insisten en la imperiosa necesidad de denunciar y en la importancia capital de hacer uso de los recursos disponibles para garantizar la seguridad y protección de todas las víctimas. La Policía Local de Cádiz continúa con la tramitación de las diligencias correspondientes para el completo esclarecimiento de los lamentables sucesos acontecidos en la capital gaditana. Mantente informado a través de nuestro canal de WhatsApp para recibir al instante las noticias más recientes y toda la actualidad de antena3noticias.com





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