Detenido en Alicante hombre buscado por apuñalar a los padres de su expareja y por violencia de género

La Policía Nacional detiene en Alicante a un hombre de 43 años, con antecedentes por violencia de género y acusado de apuñalar a los padres de su expareja en Málaga. El arresto fue posible gracias a la colaboración entre las unidades policiales de Málaga y Alicante.

La Policía Nacional ha logrado detener este sábado en Alicante a un hombre de 43 años, buscado por diversos delitos relacionados con la violencia de género , incluyendo el apuñalamiento de los padres de su expareja en Málaga el pasado 4 de abril.

El arresto fue el resultado de una efectiva coordinación policial entre las Unidades de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de las Comisarías Provinciales de Málaga y Alicante, tal como informaron fuentes de la Comisaría malagueña. Además, se destacó la 'eficacia operativa' de las patrullas de Seguridad Ciudadana, en particular la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), cuyos agentes lograron localizar y detener al sospechoso en el barrio de El Cementerio.

El individuo, sobre el cual pesaban hasta seis requisitorias judiciales y policiales que requerían su detención, se enfrentaba principalmente a cargos por quebrantamientos de órdenes de alejamiento en el contexto de violencia de género. Una de las órdenes, además, implicaba su ingreso en prisión por un delito de lesiones, dictada por la Sección Octava de la Audiencia de Málaga.

El último incidente delictivo atribuido a este sujeto tuvo lugar recientemente en el barrio malagueño de Las Castañetas. Después de presuntamente amenazar de muerte por teléfono a su expareja, de 20 años, el hombre se dirigió al domicilio de los padres de ella, donde esperaba encontrarla. Allí, supuestamente, irrumpió en la vivienda empleando la fuerza, rompiendo la puerta de una patada y cubriendo su rostro con una careta.

Acto seguido, atacó con un arma blanca a los progenitores de su expareja, causando una grave herida en un brazo de la madre y otras lesiones al padre, quienes intervinieron a tiempo para proteger a su hija. Durante el forcejeo, las víctimas lograron identificar al agresor, quien huyó del lugar en un vehículo tras el ataque.

Según los protocolos establecidos para casos de violencia de género y considerando el historial de violencia del agresor, la Policía Nacional implementó una vigilancia constante en las inmediaciones del domicilio familiar, hasta que finalmente lograron localizar y detener al sospechoso. En el transcurso de la investigación, los agentes obtuvieron información que situaba al agresor en la ciudad de Alicante.

Fue entonces cuando los agentes de la UFAM de la Comisaría de Málaga solicitaron la colaboración de sus colegas en Alicante para dar con el paradero del sospechoso. Paralelamente, en colaboración con efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, se desplegó un dispositivo de vigilancia discreta en el barrio de El Cementerio, donde se creía que el agresor se había refugiado.

Este fin de semana, con información que sugería una posible salida inminente del investigado de la capital alicantina, un agente fuera de servicio reconoció al fugitivo en el vial de Los Cipreses y solicitó refuerzos inmediatos a la UPR y al GOR, quienes procedieron a su detención cuando se disponía a entrar en una vivienda.

La rápida y eficiente actuación policial demuestra el compromiso de las fuerzas de seguridad en la protección de las víctimas de violencia de género y la persecución de los agresores.





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