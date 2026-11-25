Ricardo Larrondo y Sofía Hernández, inmigrantes mexicanos con permiso de trabajo, fueron detenidos por ICE en el aeropuerto de Seattle. La abogada Olia Catala asegura que el operativo fue agresivo e injustificado.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a Ricardo Larrondo Mendoza y a su hija Sofía Hernández Mejía en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma durante un operativo marcado por la tensión y las imágenes vívidas de la intervención.

Padre e hija, ambos inmigrantes mexicanos, ingresaron legalmente a Estados Unidos en el año 2015 y poseen permisos de trabajo vigentes mientras aguardan la resolución de sus solicitudes de asilo.

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El contexto legal y el estatus migratorio

La abogada Olia Catala confirmó en entrevista con CNN que sus representados cuentan con un pedido de asilo en trámite y mantienen su estatus dentro de los canales legales establecidos.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes ejecutaron la operación para arrestar a Larrondo Mendoza por supuestamente permanecer en el país más tiempo del permitido por su visa.

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Las autoridades also indicaron que la pasajera Sofía Hernández Mejía, quien fue identificada como otra persona bajo investigación, arrojó café caliente a los agentes antes de determinar que ella también había excedido el tiempo permitido por su visa.

ICE declaró que la joven enfrentará cargos por agredir a un agente federal, una acusación que su equipo legal ha rechazado terminantemente al describir el incidente como un accidente.

Testimonios sobre el operativo en el aeropuerto

Las imágenes captadas en el túnel de embarque muestran a Sofía en el suelo llorando y gritando mientras los oficiales intentaban arrestar a otra persona que no aparecía en la pantalla.

John Gaedeke, un pasajero que presenció y grabó el incidente, declaró que los agentes se abalanzaron sobre Larrondo sin identificarse, tirándolo al suelo por la espalda delante de su familia.

El testigo relató que la falta de identificación inmediata hizo que la situación pareciera un secuestro en lugar de una detención policial rutinaria y transparente.

Catala agregó que su defendida tenía una taza de café en la mano y que el líquido no fue arrojado intencionalmente hacia los oficiales, manchando incluso a su esposo, un ciudadano estadounidense llamado José.

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Condiciones de detención y respuesta legal

Ambos detenidos se encuentran privados de libertad en el centro de detención Northwest de ICE, ubicado en la ciudad de Tacoma, bajo las observaciones directas de su defensora.

La abogada describió a sus clientes como afligidos, extremadamente nerviosos y asustados, destacando la angustia mutua que sienten padre e hija por la separación forzada.

Catala señaló en sus redes sociales que sus clientes ingresaron legalmente al país, no tienen antecedentes penales y están tramitando sus casos migratorios a través del proceso correspondiente.

La defensora criticó la dureza del operativo, afirmando que ICE no puede inventar excusas para justificar un trato agresivo e inhumano contra una familia cuyas vidas han dado un vuelco total.

La Embajada de México en Estados Unidos y el consulado mexicano en Seattle han sido consultados para proporcionar información adicional sobre el caso, aunque se espera respuesta oficial en las próximas horas.