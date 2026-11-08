Detención en Argentina por amenazas de muerte al Papa León XIV

Autoridades argentinas arrestan a un hombre en Pilar por amenazar de muerte al Papa León XIV antes de su visita. SIDE confirma la operación antiterrorista.

Las autoridades de seguridad en Argentina confirmaron el miércoles la detención de un hombre de 49 años tras identificarlo como el responsable de realizar amenazas de muerte contra el pontífice León XIV. Esta acción preventiva fue ejecutada por la Secretaría de Inteligencia de Estado ( SIDE) en la localidad de Pilar, situada en las afueras de Buenos Aires, y se llevó a cabo en menos de 24 horas desde que se recibió la información preliminar sobre el peligro inminente.

Operación de inteligencia y hallazgos físicos

La SIDE detalló en un comunicado oficial que la captura fue posible gracias a información generada por la Subsecretaría de Operaciones del organismo de inteligencia estatal. El arresto se concretó en un domicilio particular donde los agentes encontraron tres teléfonos móviles durante el registro. Según las investigaciones preliminares, uno de estos dispositivos fue utilizado específicamente para realizar la llamada intimidatoria que puso en alerta a las autoridades nacionales.

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Investigación antiterrorista y carga legal

La investigación inicial comenzó el viernes pasado, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina notificó la recepción de una llamada telefónica dirigida contra la vida del líder religioso. El detenido, identificado en los reportes iniciales simplemente como un obrero, enfrenta cargos formales por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista, lo que eleva la gravedad penal del caso ante los tribunales competentes.

Contexto de la visita pontificia

La detención ocurre en un momento crítico de la agenda internacional del Papa León XIV, quien se encuentra de viaje oficial en la región. El pontífice llegó a Argentina procedente de Paraguay para desarrollar una serie de encuentros oficiales programados en tres ciudades clave: Buenos Aires, Córdoba y Luján. La seguridad de la comitiva papal ha sido reforzada considerablemente como medida estándar ante cualquier indicio de amenaza externa.

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Implicaciones para la seguridad pública

El rápido despliegue de los cuerpos de seguridad demuestra la eficacia de los protocolos de intercambio de información entre la inteligencia estatal y la policía federal. Al identificar y neutralizar la amenaza antes de que el visitante llegara a la zona del ataque potencial, las autoridades evitaron un posible incidente de seguridad mayor durante la estadía oficial. El caso sigue en manos de la justicia para determinar las consecuencias penales definitivas.

Próximos pasos procesales

El detenido permaneció bajo custodia mientras se procesaba la documentación forense de los dispositivos electrónicos incautados. La justicia argentina procederá a auditar el contenido de los teléfonos para vincularlos inequívocamente con la amenaza registrada por el DUIA. Se espera que se convoque al imputado en las próximas semanas para que responda ante el juez de garantías por los delitos de terrorismo y amenazas contra una figura de relevancia internacional.