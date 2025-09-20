Detención de Padres Mexicanos en Illinois: Un Cumpleaños Transformado en Tragedia Familiar

Una pareja de mexicanos residentes en Cicero, Illinois, fue detenida por ICE en el cumpleaños de su hijo, generando una crisis familiar y evidenciando los desafíos de las familias con estatus migratorio mixto.

Constantina Ramírez y Moisés Enciso, un matrimonio mexicano residente en Cicero, Illinois, durante 15 años, fueron arrestados el domingo por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos. El día coincidía con el cumpleaños de su hijo menor, de cuatro años. Los padres se encontraban viajando con su hijo mayor, de 22 años, cuando fueron detenidos.

Ramírez logró comunicarse telefónicamente con su hija mayor, quien los esperaba en una iglesia donde la familia se reuniría para celebrar el cumpleaños. La hija y los dos hermanos menores llegaron al lugar minutos después. Un video, verificado por CNN y grabado por la joven de 19 años, muestra cómo los agentes de ICE la interrogan repetidamente, a lo que ella se niega, insistiendo en esperar a su abogado, mientras intenta consolar a los niños, cuyos llantos se escuchan de fondo. \Shelby Vcelka, abogada de la familia, explicó a CNN que Ramírez y Enciso son mexicanos que residen en Cicero sin documentos. Detalló que el hijo mayor, que estaba con sus padres en el momento del arresto, también fue detenido por ICE durante dos horas antes de ser liberado. En el video, un agente con el rostro parcialmente cubierto le pregunta una y otra vez: “Escucha, ¿tu hermano es ciudadano?”. La joven responde solo: “No respondemos preguntas hasta que llegue nuestro abogado”, mientras calma a sus hermanos. “No llores, no llores”, repite, antes de secar sus lágrimas, abrazarlos y asegurarles: “Está bien, estamos bien”. Vcelka atribuye la calma de la joven a provenir de una “familia con estatus migratorio mixto”. Los padres no tienen documentos, ella y su hermano mayor son aspirantes al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y los dos hijos menores son ciudadanos estadounidenses. “Cuando tienes padres indocumentados, aprendes desde pequeño a protegerte de la presencia de ICE y a defender tus derechos”, comentó Vcelka. “Ella sabía sus derechos. Sabía que no tenía que responder preguntas (sin abogado) e insistió en ellos”. Una búsqueda en archivos realizada por CNN reveló que la pareja no tiene antecedentes penales. Vcelka agregó que su hijo mayor es aspirante a DACA y estudia arquitectura en el Instituto de Tecnología de Illinois. Un comunicado emitido por Vcelka en nombre de la familia señala: “Cuando los hermanos llegaron, ICE presionó a los pequeños con preguntas. Sin verificar su edad, los agentes le dieron las llaves del coche a la hermana, dejándola a ella y a sus hermanos con dos vehículos en la calle”. “Su hijo de 10 años vio cómo se llevaban a sus padres el día de su cumpleaños: un día que debía ser de alegría, no de miedo”.\Ramírez y Enciso han sido separados y están detenidos en centros distintos fuera de Illinois, la madre en Kentucky y el padre en Michigan. Un portavoz de ICE declaró a CNN que los agentes “nunca presionaron” a los niños con preguntas. Respecto a los padres, indicó que permanecerán bajo custodia de ICE para seguir los procedimientos previos a su posible deportación. La abogada de la familia informa que los hijos mayores están a cargo de los menores mientras luchan por la liberación de sus padres. Un mensaje del hijo, compartido por Vcelka, describe el vacío que han dejado en la familia: “Solíamos cenar siempre juntos, como familia, sobre las 7 u 8 de la noche pues todos tenemos horarios ocupados. Tenemos nuestros asientos no oficiales y cada quien respeta el lugar del otro. Sus asientos ahora están vacíos”. El hijo también describe a sus padres: “Mi mamá enciende sus velas a la virgencita (de Guadalupe) y va mucho a la iglesia. Mi padre trabaja en la construcción y está muy orgulloso de su trabajo”, recuerda. “No tenerlos cerca se siente como un mal sueño. No se siente bien, nuestra casa está muy oscura”





ICE Detención Inmigración DACA Familias Migrantes

